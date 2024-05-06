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В Братском районе Иркутской области введен режим ЧС из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен в Братском районе Иркутской области из-за пожаров, сообщил мэр района Александр Дубровин.
Дубровин в своем Telegram-канале пояснил, что в Вихоревке бушует крупный пожар, на борьбу с которым брошены все пожарные расчеты района, а также местные жители. По его словам, сильный порывистый ветер разгоняет огонь на большую территорию, осложняя работу спасателей.
Он отметил, что из-за угрозы распространения огня эвакуированы жители близлежащих к пожару домов. По словам Дубровина, эвакуирована «вся округа», однако точное число эвакуированных не сообщается. Мэр добавил, что горит четыре частных жилых дома.
Напомним, в понедельник в Иркутской области произошло возгорание в четырех садоводческих товариществах в городах Братске и Вихоревке, в результате пострадала женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии и готовится к эвакуации в Братскую районную больницу.