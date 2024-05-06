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При пожаре в СНТ Иркутской области пострадала женщина
В Иркутской области произошло возгорание в четырех садоводческих товариществах в городах Братске и Вихоревке, в результате пострадала женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии и готовится к эвакуации в Братскую районную больницу, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Мэр Братска Сергей Серебренников отметил в своем Telegram-канале, угрозы перехода огня на жилые дома нет, однако в Правобережном районе Братска сейчас активны три точки возгорания. На месте происшествия работают пожарные расчеты, передает ТАСС.
По данным регионального главка МЧС, 7–8 мая в Иркутской области ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайно высокая (5-го класса) пожароопасность лесов. В центральных и южных районах области прогнозируется ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
Кроме того, в оперативных службах сообщили, что загорелся гаражный кооператив на площади 3 тыс. кв. метров в Усть-Куте в Иркутской области.
Ранее в городе Спасск-Дальний Приморского края пожарные спасли 15 человек, в том числе восьмерых детей, из горящего пятиэтажного дома.