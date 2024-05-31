  • Новость часаСМИ: Макрон может объявить об отправке военных на Украину во время визита Зеленского
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    3 комментария
    31 мая 2024, 15:56 • Новости дня

    Польша обязалась США напрямую воевать с Россией

    Экс-судья Шмидт: Польша дала обязательство США напрямую воевать против России

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Польши обязалось президенту США непосредственно участвовать в войне против России, если этого попросит Вашингтон, заявил уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт в эфире Первого канала.

    По его словам, такая договоренность была достигнута в марте во время встречи в Вашингтоне президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра страны Дональда Туска с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

    Экс-судья пояснил, что согласно конституции Польши решение об отправке польской армии за рубеж принимает президент по представлению премьер-министра страны. Байден пригласил Дуду и Туска, чтобы проверить, можно ли надавить на политиков, если появится необходимость.

    Ранее Польша разрешила Киеву применять поставляемое ею оружие для ударов по России. Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши.

    29 мая 2024, 14:37 • Новости дня
    Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России

    Представитель Кремля Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России

    Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль ознакомлен с заявлением замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика о разрешении Украине применять поставляемое Варшавой оружие для ударов по объектам России, заявил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такой шаг со стороны польских властей был очевидным и ожидаемым, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва неоднократно говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории.

    Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

    Коментарии (43)
    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


    Коментарии (48)
    29 мая 2024, 09:39 • Новости дня
    Польша разрешила Киеву применять поставляемое ею оружие для ударов по России
    Польша разрешила Киеву применять поставляемое ею оружие для ударов по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Польское правительство не ограничивает применение Киевом поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на российской территории, заявил на радиостанции Radio Zet замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик.

    По его словам, Варшава не устанавливала ограничений на польское оружие, которое поставляется Украине, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин, оценивая призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

    Коментарии (34)
    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    31 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта

    Глава Минобороны Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада передали Киеву различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, в рамках такой «помощи» Киев получил военно-техническую, финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 278 млрд долларов, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.

    В Кремле ранее заявили, что НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    31 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев предупредил Запад о риске просчета в отношении России

    Медведев: Запад может просчитаться, что Россия никогда не применит ядерное оружие

    Медведев предупредил Запад о риске просчета в отношении России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад однажды уже просчитался, когда делал ставку на то, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с «бандеровским режимом», чтобы не поссориться с Европой и США, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он написал, что с применением тактического ядерного оружия Запад тоже может просчитаться, но эта ошибка станет, по его словам, фатальной.

    Жизнь гораздо страшнее легкомысленных рассуждений «отставных натовских пердунов», уверенных в том, что Россия никогда не применит против «бывшей Украины» или отдельных стран НАТО нестратегическое ядерное оружие, предупредил Медведев.

    Перехода конфликта между Россией и Западом в последнюю стадию нельзя исключать, констатировал Медведев, подчеркнув, что это не блеф и не запугивание. Конфликт, по его словам, развивается по самому плохому сценарию.

    Путин ранее заявил, что Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений.

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    28 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Польша ужесточила ограничения на передвижение российских дипломатов
    Польша ужесточила ограничения на передвижение российских дипломатов
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польские власти вводят дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.

    Теперь российские дипломаты, работающие в Польше, смогут совершать поездки за пределы региона расположения их представительств только с разрешения МИД Польши, передает ТАСС.

    Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский на пресс-конференции. «Они смогут совершать такие поездки после уведомления и получения разрешения от министерства иностранных дел», – отметил он.

    Контроль за соблюдением новых ограничений будет осуществляться польской полицией. В случае несоблюдения дипломатам грозит высылка из страны. МИД Польши уже направил соответствующую ноту в посольство России в Варшаве.

    Напомним, что ранее Польша уже ограничила передвижение российских дипломатов, разрешив им находиться только в пределах столичного региона (Мазовецкого воеводства). Исключением из этого правила является посол России Сергей Андреев.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Варшавы никаких документов об ограничении передвижения российских дипломатов. Она также предупредила об ответных мерах со стороны России.


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    29 мая 2024, 05:53 • Новости дня
    Зеленского попросили не давить на НАТО

    Telegraph сообщила о просьбе НАТО к Зеленскому не давить на страны альянса по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщили источники в НАТО.

    Источники Telegraph рассказали, что ряд членов НАТО, в том числе Великобритания, создали «слишком сильное давление», поддерживая членство Украины в альянсе. В результате высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» в 2023 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания, несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, передает ТАСС.

    Зеленского попросили не давить «на отдельных союзников». Telegraph пишет, что на саммите 2024 года продвижение Киева на пути к членству в НАТО не ожидается, так как НАТО не хочет быть «втянуто» в конфликт с Россией.

    При этом Украине предложит «мост» и «пакет поддержки», которые должны продемонстрировать, что Киев может «выбирать свое собственное будущее» и что «путь к членству» в НАТО сокращается.

    Напомним, президент Чехии Петр Павел не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.

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    31 мая 2024, 10:21 • Новости дня
    Генсек НАТО: Британия не ограничивала применение ракет Storm Shadow против России

    Генсек НАТО: Британия никогда не ограничивала применение ракет Storm Shadow против России

    Генсек НАТО: Британия не ограничивала применение ракет Storm Shadow против России
    @ MBDA/ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания предоставляла ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow на протяжении длительного времени и никогда не вводила для Киева каких-либо ограничений на применение этого вида оружия, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг отметил, что некоторые страны НАТО никогда не ограничивали для ВСУ применения своего оружия против «законных военных целей на территории России». Он указал, что единственным условием должно быть «ответственное» применение оружия, а также «соблюдение международных норм», передает ТАСС.

    Ранее США сняли для Украины часть ограничений на использование американского оружия против России.

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    28 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин оценил готовность НАТО договариваться по стратегическому ядерному оружию

    Россия не видит особого желания НАТО договариваться по ограничениям стратегических ядерных вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    По его словам, одно время страны НАТО были настроены на договор по стратегическим ядерным вооружениям с Россией, но в последнее время Москва не наблюдает подвижек в этом направлении, передает ТАСС.

    «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы не видим», – заметил глава российского государства, отметив, что в России будут следить за развитием событий. 

    Как сообщалось ранее, Путин ответил генсеку НАТО Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России.


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    30 мая 2024, 21:36 • Новости дня
    Глава МИД Италии исключил роспуск НАТО

    Глава МИД Италии Таяни назвал нереалистичным роспуск НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО является не просто военным, но и политическим союзом Запада, это его идентичность, поэтому роспуск альянса нереалистичен, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    Министр прокомментировал предложение распустить НАТО кандидата на выборах в Европарламент от Демократической партии, бывшего главного редактора газеты Avvenire Марко Таркуинио. По словам Таяни, Запад не может отказаться от идентичности, которой является НАТО, а отношения Европы с США – это «путеводные звезды», поэтому распустить альянс нельзя, «не существует такой гипотезы», передает ТАСС.

    Кроме того, министр подтвердил позицию Италии по деэскалации на Украине, и заявил, что итальянских военных на украинской территории не будет.

    Ранее Таркуинио заявил, что НАТО не служит миру, его нужно распустить и создать новый альянс на равных между Европой и Америкой.

    В марте американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада СССР НАТО нужно было распустить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО достигло пенсионного возраста.

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    29 мая 2024, 11:47 • Новости дня
    Туск заявил о намерении Польши создать буферную зону на границе с Белоруссией

    Tекст: Александра Юдина

    Польские власти могут ввести 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

    По его словам, решение о создании буферной зоны на границе с Белоруссией может быть принято в начале следующей недели, передает ТАСС.

    Туск добавил, что в тех местах на польско-белорусской границе, где происходят массовые попытки ее пересечения нелегалами, будут использоваться полицейские силы.

    Кроме того, как добавил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, ВС готовы увеличить численность военнослужащих на восточной границе.

    Ранее заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши.

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    29 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    Лавров: США ищут в АТР гостеприимную территорию для размещения РСМД

    Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении РСМД

    Tекст: Ольга Никитина

    США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на встрече с руководителями иностранных дипмиссий по теме урегулирования конфликта на Украине выразил уверенность, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат просьбы предоставить «гостеприимную территорию» для похожего рода вооружений, передает ТАСС.

    Министр отметил также, что многие историки и политологи в настоящее время считают, что ошибкой было то, что в свое время, после распада СССР и прекращения действия Варшавского договора, блок НАТО продолжил свое существование и не был распущен. Он, в частности, привел слова американского экономиста и политолога Джеффри Сакса, который в интервью Такеру Карлсону «вновь напомнил о той исторической ошибке».

    Причиной такого решения было неистребимое желание Соединенных Штатов сохранить НАТО как инструмент контроля над Европой, заявил министр.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют распространение ракет средней и меньшей дальности по всему миру.

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    30 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Кремль: НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Представители НАТО провоцируют Киев «на продолжение бессмысленной войны» с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, страны НАТО дали понять, что намерены продолжать войну с Россией в прямом и переносном смысле, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что такое решение альянса будет иметь последствия.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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