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Анапу лишили статуса города
Статус Анапы изменили с города-курорта на муниципальный округ
Депутаты Заксобрания Краснодарского края изменили статус Анапы с города-курорта на муниципальный округ, так как она не соответствует критериям, сообщили в пресс-службе парламента Кубани.
Поясняется, что Анапа как город не отвечает критериям «по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа». Статус Анапы приведут в соответствие с федеральным законом. В парламенте заверили, что изменения не доставят неудобств местным жителям, передает ТАСС.
Как указывает РБК, для статуса городского округа две трети жителей поселений должны жить в городах и других городских населенных пунктах; плотность населения должна как минимум в пять раз превышать среднюю по России. Преобразовать не соответствующие критериям городские округа в муниципальные местные власти должны до 2025 года.