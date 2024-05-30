Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.2 комментария
Лавров объяснил рост числа признавших Палестину стран
Лавров: Расширение числа признавших Палестину стран поможет решить проблему
Увеличение числа стран, признавших Палестину, свидетельствует о крепнущей позиции в мире в пользу справедливого решения проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал справедливое решение палестинской проблемы главной предпосылкой долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке, следует из сообщения на сайте МИД России. По словам министра, важной задачей является синхронизация подходов и миротворческих планов вовлеченных в ближневосточное урегулирование игроков.
Он отметил, что необходимо сформировать условия для налаживания прямых палестино-израильских переговоров, и предложил провести консультации заинтересованных сторон на министерском уровне.
Лавров подчеркнул, что ключевую роль в достижении мира на Ближнем Востоке должны сыграть государства регионов, а также Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС).
Ранее Словения, Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестину в качестве государства.