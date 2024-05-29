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Путин поблагодарил главу Узбекистана за гостеприимство
Путин: Переговоры в Узбекистане будут способствовать развитию двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство, отметив, что эти переговоры будут способствовать развитию двусторонних отношений.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан. Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», – говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что договоренности, достигнутые по итогам визита, а также результативное заседание Совета регионов открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на различных направлениях.
Президент России также поблагодарил своего узбекского коллегу за личный разговор в ходе визита: «Этот дружеский диалог, действительно, многого стоит». «От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – заключил Путин.
Напомним, Путин в рамках своего визита в Узбекистан прибыл в Ташкент в воскресенье вечером, в понедельник он провел переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. По их итогам был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов.