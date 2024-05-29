Прокуратура решила проверить «неэтичный досмотр» школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуратура рассмотрит публикации в СМИ о возможных нарушениях в воронежской школе, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сказал собеседник ТАСС.

До этого директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина сообщала, что в Воронеже в одном из пунктов проведения ЕГЭ девочек заставили снимать бюстгальтеры.

В министерстве образования Воронежской области указали, что представитель охраны выполнял действия согласно инструкции, нарушений этических норм не замечено. Осмотр с металлодетектором, по данным ведомства, проводился корректно, с привлечением охранника женского пола.

Минобразования Воронежской области сообщало о проверке записи видеокамер после информации о том, что школьницам перед ЕГЭ пришлось снять нижнее белье. Позже в ведомстве отметили, что на видео нет подтверждений жалобам школьниц на нарушение этики в работе охранников.