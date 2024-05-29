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Прокуратура решила проверить «неэтичный досмотр» школьниц перед ЕГЭ в Воронеже
Прокуратура намерена проверить охрану перед ЕГЭ в Воронеже, которая, согласно данным прессы, занималась неэтичным досмотром школьниц в одном из учебных учреждений, сообщил представитель регионального надзорного ведомства.
Прокуратура рассмотрит публикации в СМИ о возможных нарушениях в воронежской школе, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сказал собеседник ТАСС.
До этого директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина сообщала, что в Воронеже в одном из пунктов проведения ЕГЭ девочек заставили снимать бюстгальтеры.
В министерстве образования Воронежской области указали, что представитель охраны выполнял действия согласно инструкции, нарушений этических норм не замечено. Осмотр с металлодетектором, по данным ведомства, проводился корректно, с привлечением охранника женского пола.
Минобразования Воронежской области сообщало о проверке записи видеокамер после информации о том, что школьницам перед ЕГЭ пришлось снять нижнее белье. Позже в ведомстве отметили, что на видео нет подтверждений жалобам школьниц на нарушение этики в работе охранников.