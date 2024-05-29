Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева
Омбудсмен Москалькова заявила, что обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева
Обмен пленными между Россией и Украиной приостановлен на несколько месяцев из-за необоснованных требований украинской стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, Киев постоянно выставляет надуманные требования, из-за которых обмены невозможны, передает ТАСС.
Москалькова также добавила, что выдвигаемые Киевом требования не соответствуют Женевским конвенциям и другим международно-гуманитарным нормам.
Омбудсмен подчеркнула, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу и поиску решений для возобновления обмена пленными.
Ранее Москалькова заявила, что Москва передала Киеву список из 500 украинских пленных. Российская сторона в течение нескольких месяцев не может добиться, чтобы Киев забрал своих военнопленных в рамках обмена.