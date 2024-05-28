«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Фигуристка Титова получила вид на жительство в Армении
Российская фигуриста Софья Титова получила вид на жительство в Армении, сообщили в Федерации фигурного катания Армении.
Как сообщили в Федерации фигурного катания Армении, у Софьи Титовой есть вид на жительство в Армении, передает ТАСС.
Титовой 15 лет. В прошедшем сезоне фигуристка стала бронзовым призером юниорского этапа Гран-при России.
Ранее Никита Цветков, выигравший в 2022 году две золотых медали на юниорских чемпионатах России в велогонках на шоссе, был включен в заявку сборной Узбекистана на Азиатские игры в китайском Ханчжоу.