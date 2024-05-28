Фигуристка Титова получила вид на жительство в Армении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Федерации фигурного катания Армении, у Софьи Титовой есть вид на жительство в Армении, передает ТАСС.

Титовой 15 лет. В прошедшем сезоне фигуристка стала бронзовым призером юниорского этапа Гран-при России.

Ранее Никита Цветков, выигравший в 2022 году две золотых медали на юниорских чемпионатах России в велогонках на шоссе, был включен в заявку сборной Узбекистана на Азиатские игры в китайском Ханчжоу.