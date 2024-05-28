«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
МИД Китая призвал США не вмешиваться в споры Пекина с соседями
МИД Китая призвал Вашингтон не вмешиваться в пограничные споры Китая с соседями, сообщил во время второго раунда китайско-американских консультаций по морским вопросам глава департамента по пограничным вопросам МИД Хун Лян.
По его словам, Пекин выразил обеспокоенность тем фактом, что Белый дом предпринимает провокации в окружающих Китай водах, передает ТАСС.
Также в китайском ведомстве попросили Вашингтон уважать территориальный суверенитет Китая, морские права и интересы, а также не вмешиваться в морские споры между КНР и соседними странами.
Помимо прочего, Хун Лян отметил, что США нужно незамедлительно прекратить поддержку и содействие силам, выступающим за «независимость Тайваня».
Ранее Пекин обвинил нового главу администрации Тайваня Лай Циндэ в стремлении к независимости при помощи внешних сил, что, по оценке китайской стороны, подталкивает остров к «опасной ситуации войны».