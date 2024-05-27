Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии

В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.17 комментариев
В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.17 комментариев
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Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.11 комментариев
«То, как поступили зарубежные западные производители – хлопанья дверями и выхода с нашего рынка – показало, что можно за один день уехать... Такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – приводит слова Мантурова Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.
В качестве примера вице-премьер привел уход с российского рынка автомобильных производителей и компаний Boeing и Airbus.
Мантуров также заверил, что, несмотря на санкции, вопросы технического обслуживания и поставок запчастей для самолетов западного производства решены.
Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.
В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».
Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.
Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.
Протестующие выдвинулись к площади Республики в центре Еревана во главе со своим лидером архиепископом Багратом Галстаняном, передает ТАСС.
Они намерены выработать дальнейший план действий.
Ранее Галстанян призывал Пашиняна к разговору, направив демонстрантов к правительственным дачам, но в правительстве Армении пояснили, что премьера там нет. Заместитель руководителя аппарата правительства Армении Тарон Чахоян указал, что Пашинян с утра находится в зоне наводнения.
Как сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Кариса, необходимо, чтобы эстонский президент показал, как это делается, передает РИА «Новости».
Ранее Карис заявил, что конфликт между Россией и Украиной стал «решающим моментом для нашего поколения».
Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»
«Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.
«У кого чего болит...» – добавил российский военкор.
Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.
«Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.
«В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.
«Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.
Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.
В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.
Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.
Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».
Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.
Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик
Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.
Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.
Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом
Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.
«Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение принято в связи с переходом теперь уже экс-главы дипломатической службы на другую работу, сообщает «Московский комсомолец».
Верительную грамоту у Гульнары-Клары Самат президент России Владимир Путин принял в мае 2021 года.
Политолог Корнилов: Протест против Пашиняна в Армении может вынудить премьера уйти в отставку
«В Армении мы наблюдаем очередные акции протеста против премьера страны Никола Пашиняна. Демонстрации являются продолжением того противостояния в обществе, которое глава правительства начал сам. Он презрел мнение населения в отношении Карабаха. Он решил подыграть Западу и в некотором смысле отдалиться от России. Это вызвало недовольство жителей республики», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«В случае дальнейшего развития протестов следует ожидать более жесткого противодействия демонстрантам со стороны полиции. Тем не менее полагаю, что данные меры вряд ли позволят справиться с акциями. В конечном итоге, по моему мнению, Пашиняну придется уйти в отставку. Это позволит гражданам Армении выбрать власть, которая последует национальным интересам страны», – резюмировал собеседник.
Ранее протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака. Кроме того, демонстранты заблокировали часть улиц в Ереване. Полиция, в свою очередь, задержала десятки граждан в центре столицы республики. Как отмечают РИА «Новости», на утро понедельника число задержанных составило 137 человек.
Накануне претендент на пост армянского премьера, глава оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» и архиепископ Баграт Галстанян пригласил Пашиняна на встречу с народом. Лидер протестующих отметил, что если последний не явится, то потеряет «моральную легитимность параллельно с закончившейся правовой легитимностью».
Для встречи с премьер-министром Баграт Галстанян отправился к правительственным дачам. Однако там Пашиняна не было. По словам заместителя руководителя аппарата правительства Армении Тарона Чахояна, премьер в это время находился в зоне наводнения.
Позднее протестующие прекратили блокировку правительственной дачи Пашиняна и выдвинулись к площади Республики в центре Еревана. Демонстранты объяснили это намерением выработать план дальнейших действий.
Напомним, в начале мая Галстанян объявил о начале процедуры импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в парламенте. Об этом он заявил после того, как действующий глава правительства не ответил на озвученное лидером оппозиции требование уйти в отставку.
В ходе государственного визита российский лидер пробудет в стране два дня, 26 и 27 мая, передает РИА «Новости».
В ходе переговоров политики планируют поговорить о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений стран, обменяться мнениями по региональным вопросам.
Также они оба поучаствуют в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. В пресс-службе Кремля отмечали, что после визита стороны подпишут «солидный пакет двусторонних документов».
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Группировка также смогла занять более выгодные рубежи и поразить формирования 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР) и Новосадового (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также отражены три контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 405 человек, БМП и пять автомобилей.
При контрбатарейной борьбе поражены британская САУ Braveheart, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Бастион».
Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области.
Также она отразила две атаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 318 человек, танк и две боевые бронированные машины.
При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, американское орудие М119 и машина РСЗО «Град».
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Раздоловки и Часова Яра в ДНР.
ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 460 человек, гаубицу FH-70, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и британское орудие L-119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.
Группировка «Центр» освободила Нетайлово в ДНР и улучшила тактическое положение. Она поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.
За сутки группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица М777, САУ «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, машина РСЗО «Град» и американская буксируемая гаубица М102.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Макаровки в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 130 человек, пять автомобилей, гаубицу М777 и американскую гаубицу М198.
Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Веселого (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек, гаубицу Д-30 и орудие М119.
Конгрессмен Маккол: Китайские учения показывают, что они не хотят мирно взять Тайвань
В ходе встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ Маккол отметил, что после инаугурации Лай Циндэ Китай направил к острову 111 летательных аппаратов и 46 кораблей. «Это демонстрация того, что они не заинтересованы во взятии Тайваня мирным путем», – приводит его слова ТАСС.
Он также подтвердил, что США не прекратят поставки оборонительных вооружений Тайваню.
Маккол напомнил о трех обязательствах США, закрепленных в Законе об отношениях с Тайванем 1979 года: обеспечить Тайвань оборонительным вооружением; сделать так, чтобы будущее Тайваня определялось мирными средствами; поддерживать возможности для противодействия силе или актам запугивания, которые подвергнут риску безопасность жителей Тайваня.
«США отстаивали и будут отстаивать эти обязательства», – заверил Маккол.
Циндэ со своей стороны заявил, что Тайвань будет усиливать обороноспособность и следовать идее экс-президента США Рональда Рейгана «Мир через силу».
Ранее Пекин обвинил нового главу администрации Тайваня Лай Циндэ в стремлении к независимости при помощи внешних сил, что, по оценке китайской стороны, подталкивает остров к «опасной ситуации войны».
ЕС увеличил закупки российских железа, стали и алюминия из-за роста спроса
Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, увеличив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро, что стало максимумом с мая 2023 года, передает РИА «Новости».
Главным покупателем стала Бельгия, нарастившая нарастила закупки в 3,5 раза – до 130,5 млн евро. Италия увеличила закупки на 25% – до 85 млн евро, Дания – на 30%, до 35,1 млн евро. В пятерку крупнейших экспортеров вошли Чехия (23 млн евро) и Нидерланды (20 млн евро).
При этом Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 млн евро.
Между тем поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу – до 91,4 млн евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией – в пять раз, до 22,4 млн евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).
Ранее власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт российских алюминия и стали.
«Сергей Лежнев находится в ИВС, в понедельник планируется избрание меры пресечения», – сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Информация о причинах задержания Лежнева пока не разглашается.