Эксперт раскрыл главные ошибки при сдаче ОГЭ

Эксперт Мушта раскрыл главные ошибки при сдаче ОГЭ

Tекст: Алексей Дегтярев

Учащиеся за положенное время иногда не успевают решить все задания или переписать их с черновика в бланк, сказал Мушта в беседе с «Газетой.Ru».

Чтобы не допустить этого, нужно перед выполнением заданий подумать, что выполнять сначала, а что оставить на потом. Этот навык нарабатывается при сдаче пробных экзаменов.

Также важно уметь работать с экзаменационными бланками, нередко этому уделяется слишком мало внимания. Неправильное заполнение бланка ведет к тому, что ответ не будет учтен, из-за этого теряются баллы. Есть шаблон, по которому нужно заполнять бланк черной гелевой или капиллярной ручкой.

Еще одной проблемой может стать невнимательное прочтение задач, что приводит к некорректным ответам.

Отдельно Мушта указал на недостаточно ответственное отношение к ОГЭ со стороны школьников, оценки за ОГЭ будут учитываться и повлияют на оценку в аттестате. Особенно это важно тем, кто собирается поступать в колледж.