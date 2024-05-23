США отреагировали на признание Палестины тремя странами ЕС

Politico: США не одобряют, но понимают признание Палестины Ирландией, Норвегией и Испанией

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico со ссылкой на источники, США донесли до трех стран, что признание палестинского государства в данный момент не является продуктивным шагом. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена опасается, что такой шаг может привести к укреплению позиций группировки ХАМАС, передает РИА «Новости».

Тем не менее, по информации издания, незадолго до официального признания Палестины, между США и европейскими странами состоялись переговоры, в ходе которых американская сторона не выразила явного противодействия. В Белом доме пояснили, что понимают мотивы, побудившие эти страны к такому решению.

В то же время, как отмечает издание со ссылкой на Совет по национальной безопасности США, американская администрация по-прежнему считает, что создание палестинского государства должно стать результатом мирных переговоров между сторонами, а не односторонних признаний.

Ранее сообщалось, что Португалия отложила признание Палестины до достижения консенсуса в ЕС.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.