Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Песков не стал расценивать дела против функционеров Минобороны как кампанию
Песков не стал расценивать коррупционные дела против функционеров Минобороны как кампанию
Российские правоохранительные органы планомерно борются с коррупцией, в этом отношении о кампании речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя аресты функционеров министерства обороны.
«Борьба с коррупцией – последовательная работа, это не кампания», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Он отметил, что борьба с коррупционерами продолжается во всех ведомствах.
При этом, отвечая на вопрос о том, было ли Кремлю известно о планах арестов, Песков заявил, что для разглашения деталей он не имеет полномочий.
Напомним, ранее сообщалось об аресте начальника Главного управления связи ВС России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.