Над Белгородской областью ночью сбили 35 снарядов от РСЗО и три БПЛА ВСУ

Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.0 комментариев
Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.0 комментариев
В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.11 комментариев
«Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?0 комментариев
Sun: В Харьковской области уничтожена секретная база обучения ВСУ
База находилась в прифронтовой зоне региона, там ВСУ обучали инструкторы из США и Британии, утверждает Sun, передает РИА «Новости».
Бывший британский военный Дэн Ридли заявил, что этот центр подготовки связан с украинской армией, но не финансируется киевским режимом.
Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что некоторые страны НАТО обучают военнослужащих ВСУ на Украине.
Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии
Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.
Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.
Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.
Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».
Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации
«Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.
В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.
Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.
Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.
При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.
«Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.
Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.
«Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.
По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.
Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.
ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу
Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.
«Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.
По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.
В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.
Ганчев: В Харьковской области освобождено 49 поселков
В Купянском районе освобождено 36 населенных пунктов, в северной части области – 13 населенных пунктов, из них восемь – в Харьковском районе, сказал Ганичев, передает ТАСС.
В последние несколько дней ВС России расширили линию боевого соприкосновения в регионе, она распространилась на восточную часть и приграничье северных районов, добавил он.
В конце прошлой недели ВС России освободили село Старица в Харьковской области.
Блинкен перечислил «практические причины» не включать Россию в американский список спонсоров терроризма
Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что «агрессия – это не терроризм». По его словам, определение «терроризма» «не подходит к тому, чем занимается Россия», передает ТАСС.
Кроме того, объявление России страной – спонсором терроризма подвергнет угрозе «многостороннее сотрудничество» по санкциям против Москвы, сказал он.
Также Блинкен указал, что подобный шаг будет сложно отменить в случае мирных переговоров, он помешает мерам по «обеспечению оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов». Как пояснил Блинкен, активы могут заморозить в рамках судебного разбирательства.
По его словам, администрация США не желает иметь дело «с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка» в случае объявления России страной – спонсором терроризма.
Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».
Экс-глава МИД Украины призвал якобы «случайно» бить по военным объектам в России
По его словам, Киеву стоит поставить вопрос ребром перед Западом, который «боится собственной тени». Огрызко считает, что или западные партнеры дают добро на подавление военных объектов внутри России, или Киев будет вынужден бить сам, делая вид, что это получилось случайно, передает РИА «Новости».
Ранее украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ. В Белом доме выступили против ударов ВСУ по территории России, чтобы избежать третьей мировой войны.
Позже группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием.
Группировка также поразила живую силу и технику 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 365 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119, британское орудие L-119.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ у Семеновки, Сокола, Новгородского и Карловки в ДНР.
Также она отразила семь контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад у Архангельского, Нетайлово, Соловьево и Уманского в ДНР.
ВСУ в зоне ответственности этой группировки за сутки потеряли до 420 человек, три бронемашины, включая немецкую БМП Marder, гаубицу Д-30, два орудия М119.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР.
Также она отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 125 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».
Конгрессмен США Маккол перебил Блинкена во время речи госсекретаря об ударах Украины по российской территории
В ходе слушаний в комитете Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом возможность применения американского оружия для нанесения ударов в глубине российской территории.
Комментируя возможную «поддержку атак за пределами Украины», Блинкен заявил, что США «этим не занимались». По его словам, Киеву придется «принять собственные решения», передает ТАСС.
«И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима, чтобы эффективно...» – сказал Блинкен, но ему не дали закончить мысль – председатель комитета Майкл Маккол перебил главу Госдепа.
Маккол выразил надежду, что Блинкен продолжит обсуждение данной темы с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Маккол рассчитывает, что в администрации США «изменят это политическое решение», но Блинкен не стал отвечать на его заявление.
Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.
Spiegel: Бербок прибыла в Киев, не пообещав военной помощи Украине
Бербок прибыла на Украину с пустыми руками и лишь выразила сочувствие в связи со сложившейся в стране катастрофической ситуацией, пишет Der Spiegel, передает РИА «Новости».
Это говорит о том, что оружейная политика ФРГ провалилась, считает автор статьи. Созданная по инициативе Бербок и главы Минобороны Германии Бориса Писториуса программа Immediate Action on Air Defence (IAAD) для укрепления ПВО Украины не принесла значимых результатов, поясняет издание. Отмечается, что ни один из партнеров ФРГ не захотел передавать украинской стороне системы ПВО.
Кроме того, украинские чиновники на встрече с Бербок старались не затрагивать сложные темы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.
Под мобилизацию попадают также те, у кого есть проблемы с употреблением алкоголя и наркотиков, сообщил источник ТАСС.
Ранее сообщалось, что Киев начал незаконно мобилизовать жителей Харьковской области.
Захарова назвала абсурдным желание Зеленского видеть Китай на конференции в Швейцарии
«Какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему (Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД) подсказать», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Заявления Зеленского, по ее словам, настолько абсурдны, что лучше такого не говорить.
«Формула», которую продвигает Зеленский, как подчеркнула Захарова, является тупиковой. Это политический ультиматум, оформленный обманным путем, подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.
Зеленский, по ее словам, оценивает ситуацию «со своей болезненной точки зрения, не понимая, что мир никогда не будет плясать под его дудку». Если Зеленский получает от Запада финансовую помощь, то это не потому, что Запад играет в его игру, а потому что сам является инструментом игры Запада, указала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Зеленского в качестве ультиматума.
МИД Польши заявил об изучении Варшавой вопроса о возможности использовать свою ПВО против российских ракет над Украиной
Вронский сообщил, что «решений по этому вопросу еще не принято». Он подтвердил, что Киев направлял такую просьбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По версии Вронского, переговоры стартовали после того, как в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Спор идет вокруг того, следует ли Польше сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия.
При этом возможность передачи элементов польской системы ПВО Украине «вообще не обсуждается», такой возможности нет, сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба призвали западных союзников сбивать российские ракеты. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что западные союзники Киева не поддерживают идею о беспилотных зонах над территорией Украины, потому что это означало бы вовлечение в боевые действия.
Захарова после заявления главы МИД Германии о России и Украине выразила беспокойство «за состояние Бербок»
Захарова отметила, что, по словам Бербок, «половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир», а глава Российского государства Владимир Путин «совсем не желает говорить».
Официальный представитель МИД России заявила, что «начинает волноваться за состояние Бербок». «То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли…» – заявила Захарова в Telegram.
Она решила напомнить Бербок факты, известные «всему миру», а не только его «половине».
Во-первых, указала Захарова, «натовское ОПГ» поставляет оружие в зону конфликта. По ее словам, если под «отстаиванием мира» Бербок имела в виду такие шаги стран Запада, то речь немецкому МИДу писал искусственный интеллект, имеющий доступ только к пресс-релизам Госдепа.
Во-вторых, Захарова отметила, что Москва пошла на переговоры, как только Киев запросил их в 2022 году. Однако Борис Джонсон, занимавший пост главы правительства Великобритании, «уговорил» Украину эти переговоры прервать.
В-третьих, «под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой». «Так о чем же это, Анналена?» – заявила Захарова.
Напомним, Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине. Киев и его союзники хотят предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер. По словам Путина, базой для переговорного процесса по Украине являются стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».
Нацсовет Украины по теле- и радиовещанию призвал медиа отказаться от оскорблений в адрес российских военных
Нацсовет представил рекомендации, включающие список запрещенного или некорректного контента. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Также нацсовет считает, что оскорбления могут помешать объективному и открытому информированию, снизить доверие к СМИ, передает РИА «Новости».
Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» делали и представители украинских властей, в частности, Сара Эштон-Чирилло, занимавшая пост спикера теробороны ВСУ.
Оскорбляли украинские СМИ и политики и тех людей, которых считают собственными согражданами – жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании жителей Донбасса возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет на Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».