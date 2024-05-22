В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.9 комментариев
Премьер Грузии отправился на церемонию прощания с президентом Ирана
Премьер Грузии примет участие в церемонии прощания с президентом Ирана
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в среду направился в Иран для участия в траурных церемониях по случаю гибели при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД республики Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавших их лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вместе с премьер-министром Грузии в Иран поехал глава МИД Илья Дарчиашвили.
Дипломатические отношения между Грузией и Ираном установлены 15 мая 1992 года. Страны поддерживают активные политические, экономические и гуманитарные контакты. Вместе с тем Грузия не участвует в формате «три плюс три» по региональным проблемам, который объединяет, кроме стран Южного Кавказа, Россию, Турцию и Иран.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Тегеран, почтил на прощальной церемонии память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.