Путин: Эффективность разработок России поможет преодолеть санкции

Путин: Эффективность разработок России поможет преодолеть ограничения недоброжелателей

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал российский лидер, рыночные механизмы сами разрешат эту ситуацию. «Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот: вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения, сто процентов», – отметил он, передает ТАСС.

«Рынок все выстроит. А за рынок надо, конечно, бороться», – добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.