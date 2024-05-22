В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.6 комментариев
Путин: Эффективность разработок России поможет преодолеть санкции
Путин: Эффективность разработок России поможет преодолеть ограничения недоброжелателей
Эффективность решений и разработок России позволит преодолеть наложенные недоброжелателями ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вступительного слова на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Как указал российский лидер, рыночные механизмы сами разрешат эту ситуацию. «Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот: вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения, сто процентов», – отметил он, передает ТАСС.
«Рынок все выстроит. А за рынок надо, конечно, бороться», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.