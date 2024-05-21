Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
Участника «голой вечеринки» Бабака оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду
Участника «голой вечеринки» Бабака оштрафовали на 200 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду
Участник «голой вечеринки» Павел Бабак оштрафован на 200 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Как говорится в сообщении, постановлением мирового судьи участник скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор» Павел Бабак привлечен к административной ответственности по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» с назначением административного штрафа в размере 200 тыс. рублей, передает ТАСС.
Ранее суд отказал в иске о взыскании с Ивлеевой и владельца «Мутабора» по 1 млрд рублей.