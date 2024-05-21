Участника «голой вечеринки» Бабака оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду

Медведев назвал «опереточную фигуру», которая сменит Зеленского

Медведев заявил о возможном покушении на Зеленского, как на Гитлера в 1944-м

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Медведев, в части слоев украинского общества возможны волнения по поводу нелегитимности Зеленского после истечения его президентских полномочий. Или, по его словам, может произойти покушение «на злобного клоуна-кокаиниста» по сценарию покушения на Гитлера, которое было проведено графом фон Штауффенбергом в июле 1944 года. «Особенно, если часть недовольного украинского олигархата решит убрать безумного актеришку, заменив его более лояльной фигурой», – отметил он, передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что это все равно ничего не изменит ни для России, ни для Украины. «Разве что появится новая опереточная фигура, не скованная собственным запретом на переговоры с Россией», – уточнил он.

Кроме того, зампред Совбеза добавил, что украинцы могут свободно не выполнять изданные в последнее десятилетие нормативные акты, поскольку они неправовые – как в гитлеровской Германии. Он пояснил, что изданные Зеленским и его кликой акты и так не подлежали исполнению, поэтому с точки зрения теории государства «акты бандеровского режима не являются правом», точно так же, как и «законы, принимавшиеся когда-то нацистской Германией».

«Это тот парадоксальный случай, когда нормативные акты преступного государства не могут считаться правом в его истинном значении, – уточнил он. – Это похоже на издание заведомо противоправного приказа в армии. Можно отказаться от исполнения, но можно и попасть под трибунал или просто получить пулю».

Ранее Медведев заявил, что Украина может капитулировать под руководством как президента Владимира Зеленского, так и другого лидера, «хоть свиньи в ермолке».

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какая судьба ждет Зеленского после окончания его президентских полномочий.