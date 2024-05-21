Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
Посол Ирана: США «двояко» выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси
Вашингтон выразил соболезнования Тегерану в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, но «двояко», подчеркнув, что в США «услышали голос иранского народа», заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По его словам, американцы выразили соболезнования «двояким понятием», заявив, что «мы услышали голос иранского народа», передает ТАСС.
Джалали добавил, что в Тегеране считают, что это неправильный и неверный подход», народ Ирана скорбит, это и есть его голос».
Ранее в Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана.