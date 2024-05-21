Посол Ирана: США «двояко» выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси

Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета Раиси

Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета президента Раиси

Tекст: Елизавета Шишкова

После поступления информации об авиакатастрофе Путин провел совещание с послом Ирана в России Каземом Джалали, также присутствовали глава Минобороны России Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков и советник президента Игорь Левитин, передает ТАСС.

Путин после доклада посла Ирана дал оперативные команды главам упомянутых ведомств. Оперативно была подготовлена специальная группировка из 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, группа «Центроспаса» и особая группа «Лидер», уточнил Песков.

Также был готов вертолет, способный выполнять задания на большой высоте, а также два самолета: один – с личным составом, а второй – перевозивший высокогорный вертолет. Группа экстренно вылетела в сторону Тебриза.

Песков добавил, что между МЧС и Минобороны было очень тесное взаимодействие. В Армении были подготовлены два вертолета, которые должны были встретиться с основной группировкой в районе Тебриза.

«Так получилось, что, когда первый борт уже подлетел к Тебризу, пришла печальная информация, трагическая информация о том, что были найдены остатки вертолета», – сообщил Песков.

Российские самолеты развернулись фактически над аэропортом Тебриза и вернулись на базу.

Ранее Песков заявил, что Иран пока не просил Россию о помощи в расследовании крушения вертолета президента Раиси.