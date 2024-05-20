Генпрокуратура затребовала изъятия у Ходорковского и Лебедева 1,4 млрд рублей

Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы

«Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

«Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

«Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

«При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть вдолгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 года ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025-го – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.