Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?11 комментариев
Генпрокуратура затребовала изъятия у Ходорковского и Лебедева 1,4 млрд рублей
Необходимо обратить в доход государства 1 млрд 413 млн рублей со счетов бизнесменов (иноагент) Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, такое требование выдвинула Генпрокуратура, сообщил близкий к надзорному ведомству источник.
В Мещанский суд Москвы поступил иск замгенпрокурора об обращении в доход России средств на счетах средств ПАО «НБ «Траст», сказал собеседник ТАСС.
Всего ведомство затребовало 1 млрд 413 млн 123 тыс. 685 рублей и 33 копейки, которые были арестованы как имущество, полученное в результате преступных действий.
Следствие установило, что эти средства принадлежат Ходорковскому и Лебедеву.
В общей сложности Генпрокуратура требует обращения в доход государства 986 млн рублей и 1,8 млн долларов со счетов банка «Траст». Иск подали в связи с невозмещением 17,4 млрд рублей ущерба от налоговых преступлений.
Ранее Мещанский суд Москвы сообщал, что Генпрокуратура подала иск к Ходорковскому и Лебедеву.