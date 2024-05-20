Премьер-министр Грузии заявил о гибельности «украинизации» страны

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

По его словам, «единственной целью протестов радикальной оппозиции против закона «О прозрачности иностранного влияния» является «украинизация» Грузии».

«Не случайно один из лидеров акций протеста сказал об «украинизации». Они хотят, чтобы мы разделили судьбу Украины. А это значит – десятки тысяч погибших, 10 млн беженцев или вынужденно перемещенных лиц, разрушение экономики, расцвет коррупции, отсутствие выборов, политического плюрализма и свободы СМИ», – заявил глава правительства Грузии, который отметил, что Россия сейчас «оккупировала» в «два с половиной раза больше территории Украины», чем до начала СВО.

«Грузии нужен мир. Мы его сохраним. Этот закон поможет нам обеспечить долгосрочные мир и стабильность», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Он также подверг критике президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая «своим вето на этот закон закрыла все пространство для дскуссий».

При этом глава правительства сказал, что по-прежнему готов к диалогу с молодыми участниками протеста.

Однако, по его словам, выступающие за диалог подвергаются со стороны радикалов «буллингу и ненависти – главному оружию либерального фашизма».

Предполагается, что парламент в конце мая преодолеет вето Зурабишвили, которая называет закон «русским» и требует отозвать его.