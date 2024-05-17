Депутат Исаев обсудил новое правительство в шоу «Дайте сказать!»

Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов

Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов

Tекст: Анастасия Куликова

«В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).

Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.

По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.

«В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.

«Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.

«Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.

Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.

«Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.

«Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.

Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.

Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.

Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.

Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.