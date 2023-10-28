Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.8 комментариев
Ученые обсудили развитие российской космонавтики в шоу «Дайте сказать»
Ученые обсудили развитие российской космонавтики в новом выпуске шоу «Дайте сказать»
В новом выпуске шоу «Дайте сказать» ученые обсудили ситуацию в российской космической области, а также рассказали, в каких труднодоступных регионах России появится интернет.
Одной из тем обсуждения президента России Владимира Путина с молодыми учеными космической отрасли стало противостояние новым вызовам после санкций. В новом выпуске шоу «Дайте сказать» ведущий инженер-конструктор АО «Композит» Александр Афонин и начальник отдела по разработке гироскопических приборов Андрей Волынцев подробно рассказали, как прошел путь к импортозамещению в космонавтике, что происходит сегодня с отраслью в целом, передает Life.
Эксперты рассказали также о том, в каких труднодоступных регионах России появится интернет, какой отрасль видит российский лидер и каковы перспективы частной космонавтики.
Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве. По словам Путина, нужно «на основе собственных, суверенных заделов и совместных международных разработок раскрыть потенциал использования ближнего космоса, околоземной орбиты, эффективнее задействовать ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития экономики».