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    Какой должна быть буферная зона России в Харьковской области
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    Мэр Тбилиси: Приехавшие к нам министры ЕС заслужили «пинка под зад»
    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС
    Российские войска нанесли удар по порту в Одесской области
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
    Отряд кораблей Северного флота вышел в сторону Атлантики
    Саакашвили присвоил себе авторство гимна Грузии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    34 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    8 комментариев
    17 мая 2024, 20:07 • Новости дня

    В Белгороде объявлена ракетная опасность

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Белгорода и Белгородского района были предупреждены о ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он порекомендовал гражданам не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой.

    Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погибли мать и ребенок.

    17 мая 2024, 08:15 • Новости дня
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

    Отмечается, что организаторов не устроил дающий право на проход значок Шойгу, его не хотели пускать в Дом народных собраний, передает «Коммерсант».

    Секретарь Совбеза ожидал несколько минут на входе, пока решался вопрос о допуске. Позднее все же он решился в его пользу.

    Напомним, в четверг Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай. Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.

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    16 мая 2024, 22:17 • Новости дня
    На улицах Гааги выстроились очереди к банкоматам за наличными

    Из-за сбоя с приемом банковских карт магазины в Гааге стали принимать оплату только наличными

    Tекст: Антон Антонов

    В Гааге выстроились большие очереди к банкоматам за наличными, поскольку в магазинах не принимают банковские карты.

    В магазинах произошел сбой с приемом карт – покупателей по громкой связи оповестили, что платить можно только наличными. Поскольку банкоматы сбой не затронул, жители выстроились на улицах в центре города в очереди за деньгами, передает РИА «Новости».

    При этом в Нидерландах очереди у банкоматов – явление редкое, поскольку почти все покупки оплачиваются картами. NOS сообщает, что сбой коснется до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причина сбоя не указываются.


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    17 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского

    Путин: Для России легитимность Зеленского имеет значение в случае подписания документов

    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    «Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая – прим. ВЗГЛЯД), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – приводит его слова ТАСС.

    По словам российского лидера, источником сегодняшней власти в Киеве является государственный переворот.

    При этом на вопрос о легитимности, по словам Путина, прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

    Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» – продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят, не надо», – сказал российский лидер.

    Цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии, как подчеркнул Путин, заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер.

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    17 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    База для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в ходе государственного визита в Китай.

    Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    «У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Россия, подчеркнул Путин, не отказывалась от переговоров с Украиной – в отличие от Киева. Он напомнил, что это политики из Киева «вышли из переговорного процесса», как только были отведены войска из-под Киева. «Нас в очередной раз обманули», – передает ТАСС слова президента.

    «Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», – поделился президент России.

    «Очень важно, что мы не собираемся обсуждать «с центра поля» то, чего мы не знаем. Я же сказал, мы долго, почти полтора месяца, вели кропотливые переговоры сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов. Украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. Он сам по себе толстый, такой здоровый. На выжимке принципиальные вопросы изложены и были парафированы украинской стороной. Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать» – сказал Путин.

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    17 мая 2024, 07:22 • Новости дня
    Вучич на Генассамблее ООН процитировал маршала Жукова о неблагодарности Запада

    Сербский президент Вучич процитировал маршала Жукова в ситуации с резолюцией ООН о Сребренице

    Вучич на Генассамблее ООН процитировал маршала Жукова о неблагодарности Запада
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сербский лидер Александр Вучич в ожидании резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН процитировал слова маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.

    Вучич отметил, что смирился со своей политической судьбой, передает РИА «Новости».

    «Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили», – подчеркнул он.

    Сербский президент добавил, что он – избранный президент «малой, но свободолюбивой страны» и пообещал сделать все «для сохранения чести Сербии».

    Вучич напомнил об осуждении СВО и об отказе вводить санкции против России.

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    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

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    17 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    Рябков: Власти США превратились в политических гопников

    Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

    Рябков: Власти США превратились в политических гопников
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в «политических гопников», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

    Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

    Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

    По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

    Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

    Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

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    17 мая 2024, 01:30 • Новости дня
    МВД Франции обвинило Азербайджан во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии

    Глава МВД Франции Дарманен назвал Азербайджан диктатурой и обвинил во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии

    МВД Франции обвинило Азербайджан во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии
    @ Nicolas Job/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Азербайджан причастен к беспорядкам в Новой Каледонии, французской заморской территории, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

    Дарманена спросили, причастны ли Азербайджан, Россия или Китай к беспорядкам. Министр ответил, что «в отношении Азербайджана это – не фантазии, а реальность», передает Sputnik со ссылкой на Figaro.

    Он назвал Азербайджан «диктатурой», которая «убивает армян». По его версии, некоторые «сторонники независимости Новой Каледонии заключила сделку с Азербайджаном». При этом Дарманен выразил уверенность, что «сегодня ни одна страна не имеет возможности» для распространения «насилия в Новой Каледонии».

    МИД Азербайджана отверг «беспочвенные обвинения» со стороны Дерманена и посоветовал тому «направить внимание на провальную политику» Франции «в отношении заморских территорий». Также Азербайджан потребовал остановить «клеветническую кампанию с неприемлемыми обвинениями в массовых убийствах армян», передает ТАСС.

    Напомним, Новую Каледонию охватили погромы и убийства. Вопрос о независимости уже трижды выносился на референдум, и всякий раз большинство жителей высказывалось за то, чтобы остаться в составе Франции. Однако на территории Новой Каледонии право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения соглашения 1998 года, а также у их детей. Париж хочет дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более 10 лет. Коренное население из народа канаки против таких изменений.

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    17 мая 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин об отправке военных Франции на Украину: Я же не французский президент

    Путин отреагировал на возможную отправку войск Франции словами «Я же не французский президент»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об отправке войск Франции на Украину.

    «Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом», – цитирует ТАСС слова президента.

    Также Путин назвал преждевременным вопрос о последствиях в случае отправки французских военных в зону СВО.

    При этом глава государства не стал анонсировать меры, которые Москва предпримет в качестве ответа на возможную отправку французских военных в зону СВО.

    «Вы сначала у него (президента Франции Эмманюэля Макрона) получите ответ на ваш вопрос. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», – заметил Путин.

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    16 мая 2024, 21:06 • Новости дня
    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»

    Новак: Россия и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири – 2»

    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на строительство газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай через Монголию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Как указал Новак в эфире телеканала «Россия 1», Россия планирует в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубических метров газа через территорию Монголии. По его словам, есть еще другие новые проекты, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай не решается на новый газопровод из России.

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    17 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются показать Вашингтону хоть какие-то «успехи». Поскольку на линии боевого соприкосновения достижений нет, ставка делается на удары по территории России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России.

    «В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).

    Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.

    По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.

    «В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.

    «Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.

    «Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.

    Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.

    «Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.

    «Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.

    Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.

    Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.

    Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.

    Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.

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    16 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Система обнаружения больших групп людей начала работу в лесах Подмосковья

    Комлесхоз Подмосковья сообщил о начале использования системы обнаружения групп людей в лесах для предотвращения пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    В лесах Подмосковья начала работу система обнаружения больших групп людей, которая должна способствовать предотвращению лесных пожаров и борьбе с нарушениями, ведущими к ним, сообщил Комитет лесного хозяйства Московской области.

    Система позволяет лесной охране получить информацию о том, где и сколько находится людей. Данные поступают в режиме реального времени. Для этого используется метод триангуляции – система определяет уникальных абонентов в зоне сотовой сети, фиксируя нахождение телефонов на одном месте дольше 15 минут, сообщается на сайте ведомства.

    В результате, если окажется, что люди собрались, например, в молодняках хвойных деревьев, где запрещено разводить огонь, то лесная охрана направится туда для проведения проверки.

    Комлесхоз напоминает, что нарушителям грозят штрафы – за поджог, который привел к лесному пожару, физических лиц ждет штраф до 60 тыс. рублей; должностных – до 110 тыс. рублей; юридических – до 2 млн рублей. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

    Напомним, площадь лесных пожаров в России в 2023 году составила 4,6 млн га, что почти в два раза меньше среднепятилетних показателей. При этом 2023 год стал самым жарким за весь период инструментальных наблюдений.

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    16 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    Госдеп признал «невероятно отчаянное» положение ВСУ

    Госдеп назвал «невероятно отчаянным» положение ВСУ

    Госдеп признал «невероятно отчаянное» положение ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США считают «невероятно отчаянным» положение украинских войск, но военная помощь могла бы помочь изменить ситуацию, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

    Патель подчеркнул, что в США уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя в это «сложное время», передает РИА «Новости».

    Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в альянсе осведомлены о сложной для Украины ситуации на поле боя, вызванной задержками поставок оружия.

    Президент Украины Владимир Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

    Коментарии (13)
    17 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Эстония решила застроить приграничные участки вместо обмена землями с Россией

    Эстония отказалась от обмена землями с Россией и решила застроить приграничные участки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстония застроит участки земли на границе с Россией, которые ранее планировалось обменять, сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс.

    По словам Ляэнеметса, решение было принято из-за малой вероятности реализации обмена территориями в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    «Какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», – цитирует ERR слова министра.

    Ранее Эстония выделяла для возможного обмена участок протяженностью 4 километра. Теперь же на этой территории будет построена новая объездная дорога вокруг «Саатсеского сапога» – части Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию.

    Эстония собиралась завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, однако потом сроки перенесли на конец 2025 года.

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    17 мая 2024, 06:31 • Новости дня
    МИД: НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией

    Рябков осудил НАТО за готовность балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией

    МИД: НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО выбрали эскалационный курс и буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что «авантюристическая политика» НАТО противоречит интересам безопасности жителей государств, входящих в альянс, передает ТАСС.

    По его словам, «всей этой трагедии» с «точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности» можно было бы избежать, если бы в НАТО серьезно отнеслись к «предупреждениям России».

    Рябков подчеркнул, что кризис вызван расширением НАТО, но альянс продолжает «маниакальное» движение к «новым рубежам». Рябков отметил, что НАТО объясняет это «укреплением собственной безопасности», но «безопасности для НАТО за последнее время не прибавилось».

    Он полагает, что в западных странах со временем «избиратели поймут, насколько пагубную линию применительно к России ведут нынешние элиты». Стремление «Европы и Евроатлантики» к «геополитическому освоению все более широких пространств» Рябков назвал «глубоко порочным, фундаментально ошибочным».

    Соединенные Штаты в угоду своим геополитическим представлениям приближаются к неуправляемому обвальному кризису в отношениях с Россией, Москва предупреждает, что Вашингтон играет с огнем, сказал Рябков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные кампании ни в одной стране, в том числе в США.

    Напомним, Рябков не исключил понижения уровня дипломатических отношений с США, власти которых превратились в «политических гопников».

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