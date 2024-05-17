В Москве состоялась премьера спектакля «Я люблю тебя, папа»

Почетными гостями премьеры стали начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, замначальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Также на премьере присутствовала театральный критик Ольга Егошина, гендиректор «Института развития интернета» Алексей Гореславский и глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Перед началом действия к зрителям обратился режиссер, руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев. Он отметил важность поддержки частных театров в Москве, акцентировав внимание, что зачастую именно независимые команды создают нетривиальные и смелые творческие работы, несущие в себе глубокие общественно-значимые смыслы.

Ключевой темой спектакля «Я люблю тебя, папа» является связь между разными поколениями одной семьи. Постановка объединяет сразу два вида искусства: кино и театр. Они переплетены между собой драматическим действием и разделяют в восприятии зрителей мир прошлого, в котором близкие находятся вместе, и мир настоящего.

В начале постановки с помощью короткометражного фильма зритель погружается в историю самой обычной семьи: все родные собраны за кухонным столом за завтраком, а дальше, на сцене, где все врозь, они переживают удар судьбы – потерю отца. Кинорежиссером выступил Олег Санько.

«Для нашей команды это глубоко личная история, у каждого своя. Я надеюсь, что нам удалось передать ощущения и чувства, что мы не расстаемся со своими близкими, даже если между нами встает смерть», – поделился Бикбаев.

На сцене также выступили вокалисты фольклорного ансамбля «КОМОНЬ».

После окончания спектакля зрители несколько раз вызывали артистов на поклоны.