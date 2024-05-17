Путин пообещал, что власти России и Китая будут поддерживать подготовку кадров

Tекст: Ольга Никитина

«Мы со стороны государства будем делать все, чтобы этот процесс (подготовки кадров для совместной работы – прим. ВЗГЛЯД) обязательно поддерживать. Потому что без наличия специалистов, в том числе и со знанием языка, двигаться в развитии всех вопросов стратегического характера просто невозможно. Этот процесс, без всякого сомнения, будет государствами с обеих сторон поддерживаться», – приводит его слова РИА «Новости».

Россия и Китай, как отметил президент, будут стремиться расширить практику студенческих обменов между странами. Он напомнил, что в настоящее время 50 тыс. студентов из Китая учатся в России, 16 тыс. российских студентов в китайских вузах.

«Это не предел, мы будем всячески стремиться к тому, чтобы студенческие обмены расширялись. И наши китайские друзья, партнеры тоже настроены на такое же взаимодействие», – подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что «интерес (у россиян) к получению образования в Китае, а у китайских молодых людей интерес к получению образования в России растет».

Путина спросили о том, как молодежь может углубить культурные обмены России и Китая, чтобы укрепить взаимопонимание, солидарность и справиться с вызовами. «В сегодняшнем мире, особенно в науке, в образовании, да и вообще в экономике, очень важно одно обстоятельство, которое без всяких сомнений создает конкурентные преимущества при достижении целей. Это умение работать в команде. Когда я говорил о сотрудничестве российско-китайском, в том числе в области образования, науки, техники, это объединение международных усилий, умение работать в международных командах многократно увеличивает шансы на достижение успеха», – заявил Путин.

Он добавил, что молодые люди, которые думают о будущем и объединяют свои усилия, могут много добиться вместе. «Очень важно следовать одному правилу – не думать, как кого-то победить, а думать, как самому стать лучше, и объединяя усилия, мы добиваемся как раз этого результата. За вами будущее. Только пожелать успехов можно. А мы вот, это касается руководителей ведомств и государств, сделаем все, чтобы создать для вас такие условия», – подчеркнул Путин.

Также Путин рассказал, что ему еще надо работать над собой, а критическое отношение человека к себе помогает добиваться успеха.

