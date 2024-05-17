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    17 мая 2024, 12:43 • Новости дня

    Путин заявил, что ему еще надо работать над собой

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин убежден, что ему еще надо работать над собой, а критическое отношение человека к себе помогает добиваться успеха. Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

    Задавая вопрос российскому лидеру, один из студентов признался, что Путин является для него примером, а настойчивость и дальновидность президента всегда вдохновляли его на рост. Студент поинтересовался, как глава государства смог развить эти качества.

    «Не знаю, так получилось. Вообще, мне кажется, что мне, как и многим, как всем людям, многого не хватает. Я еще должен работать над собой. А, может быть, сейчас я ответил на ваш вопрос, потому что, когда человек относится к себе критически, полагает, что ему еще очень много нужно сделать и много работать над собой, тогда, наверное, он и добивается успеха. И вам того же желаю», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также заявил, что учиться необходимо постоянно, ограничением может стать только продолжительность жизни.

    17 мая 2024, 08:15 • Новости дня
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

    Отмечается, что организаторов не устроил дающий право на проход значок Шойгу, его не хотели пускать в Дом народных собраний, передает «Коммерсант».

    Секретарь Совбеза ожидал несколько минут на входе, пока решался вопрос о допуске. Позднее все же он решился в его пользу.

    Напомним, в четверг Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай. Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.

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    16 мая 2024, 21:06 • Новости дня
    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»

    Новак: Россия и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири – 2»

    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на строительство газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай через Монголию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Как указал Новак в эфире телеканала «Россия 1», Россия планирует в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубических метров газа через территорию Монголии. По его словам, есть еще другие новые проекты, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай не решается на новый газопровод из России.

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    17 мая 2024, 09:19 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин на переговорах тет-а-тет подробно обсудили тему Украины

    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин Си Цзиньпин на переговорах с глазу на глаз очень подробно обсудили тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    «Очень подробно, это было в формате тет-а-тет», – приводит его слова ТАСС.

    По данным китайских СМИ, Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине.

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    16 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    В России задумали наладить производство китайских автомобилей
    В России задумали наладить производство китайских автомобилей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия предложила начать производство китайских автомобилей на своей территории, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

    Он отметил, что уже в июне состоится большая встреча с китайскими автопроизводителями, на которую зарегистрировались более 40 компаний. По словам Титова, сторонам нужно встретиться, чтобы понять наиболее эффективный путь входа на российский рынок, передает ТАСС.

    Титов добавил, что сегодня можно говорить о «настоящем повороте на Восток».

    Отметим, что в Пекине в Большом восточном зале Дома народных собраний начались переговоры лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина с участием делегаций.

    С российской стороны в переговорах участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

    Также в переговорах участвуют председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель российско-китайского Делового совета Геннадий Тимченко, бизнес-омбудсмен Борис Титов, гендиректор РЖД Олег Белозеров. В составе делегации России – президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, Олег Дерипаска, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ВТБ Андрей Костин, председатели правления «Роснано» и «Новатэка» Сергей Куликов и Леонид Михельсон, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, председатель «Деловой России» Алексей Репик, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

    Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

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    16 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином

    Первый день визита Путина в КНР завершился неформальной встречей с Си Цзиньпином

    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».

    Встреча началась с прогулки по парку и чаепития, а продолжилась неформальным обедом, к которому присоединились еще по четыре человека с каждой стороны, передает ТАСС.

    От России на обеде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

    Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина.

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    16 мая 2024, 21:36 • Новости дня
    Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай
    Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай
    @ russiachinaexpo.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Китай прибыл в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Российский лидер ознакомится с экспозицией выставки, после чего посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику советским воинам, павшим при освобождении Китая, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина запланирован визит в Харбинский политехнический университет. Там он пообщается со студентами и преподавателями. Затем глава российского государства подведет итоги госвизита, отвечая на вопросы журналистов «кремлевского пула».

    Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Россия и Китай расширят масштаб совместных учений

    Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, говорится в совместном заявлении, опубликованного на сайте Кремля.

    Как говорится в заявлении, Москва и Пекин будут углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений, регулярно проводить совместные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы, передает РИА «Новости».

    Ранее Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны.

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    17 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Путин: Грузы на границе России и Китая будут досматривать быстрее
    Путин: Грузы на границе России и Китая будут досматривать быстрее
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва и Пекин будут добиваться того, чтобы грузы между двумя странами доставлялись еще быстрее, в том числе за счет ускорения досмотра на границе, заявил президент Владимир Путин, открывая VIII Российско-китайское Экспо и IV Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества.

    Путин обратил внимание на динамичное развитие транспортной инфраструктуры, которая тесно связывает два государства. Так, на реке Амур в 2022 году открыли автомобильный и железнодорожный мосты, по которым уже идут интенсивные пассажирские и грузоперевозки. «Здесь, в приграничных районах России и Китая, надежные и скоростные логистические коридоры особенно востребованы и бизнесом, и гражданами. Продолжим реконструкцию пунктов пропуска и сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году стартует третий по счету этап развития БАМа и Транссибирской магистрали, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год.

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    16 мая 2024, 14:24 • Новости дня
    Расшифрован «дипломатический фэн-шуй» на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ разъяснили значение цветов, которыми китайская сторона украсила зал для переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Так, в центре композиции, которую разместили перед лидерами, был антуриум, который в Китае считается символом гостеприимства и изобилия.

    Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль, передает Ura.ru.

    Примечательно, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет был украшен ядовитыми кротонами, которые, согласно фэн-шуй, защищают от проблем от людей с негативным настроем.

    Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    17 мая 2024, 11:46 • Новости дня
    Путин одобрил идею развернуть флаги России и Китая на Марсе
    Путин одобрил идею развернуть флаги России и Китая на Марсе
    @ NASA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе.

    Путин во время визита в Харбин в пятницу приехал в Харбинский политехнический университет, где ознакомился с экспозицией, посвященной космическим технологиям, передает ТАСС.

    В частности, Путину показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители китайской стороны отметили, что хотели бы и дальше совместно с Россией работать в космической сфере, и чтобы китайский и российский флаги были совместно развернуты на Марсе.

    «Хорошая идея», – отреагировал на предложение российский лидер.

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    16 мая 2024, 19:23 • Новости дня
    Эксперты: Путин собрал правительство победы

    Эксперты назвали черты кадровой политики нового президентского срока Путина

    Эксперты: Путин собрал правительство победы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент при реализации своей кадровой стратегии ставит людей «на вырост», дает человеку возможность проявить себя. Управленцы получают возможность зарекомендовать себя в регионах и дорасти до федерального уровня, насыщая правительство профессиональными кадрами. Опыт нынешних министров позволяет стать им правительством победы, считают эксперты.

    Начало нового президентского срока Владимира Путина стало перезагрузкой всей системы власти, заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Новое правительство: кадровая политика президента в действии». По его мнению, все кадры, назначенные сейчас, являются «кадрами Путина». Этот процесс стоит оценивать как системную кадровую политику, не выискивая какие-либо связи с группами влияния.

    «Президент оказался верен своей кадровой стратегии. Виден эволюционный путь развития – он переназначает кадры, понимая их высокий уровень профессионализма. При этом процесс рекрутинга носит институциональный характер. Так, «школа губернаторов» регулярно выпускает многих федеральных политиков», – уточняет он.

    Еще одна важная черта кадровой системы – преемственность. Чеснаков отметил повышение пяти губернаторов до федерального уровня. «Эти люди прошли школу на региональном уровне, и сегодня они могут реализовывать себя на более высоких постах. То есть мы видим ориентацию на единую систему публичной власти, как это прописано в Конституции», – подчеркивает эксперт.

    Важность «школы губернаторов» для рекрутинга управленцев отмечает и Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. «Это большая система по отбору и обучению специалистов. Сегодня выпускники и слушатели ее предыдущих циклов насытились опытом в субъектах страны и возвращаются на федеральный уровень», – указывает он.

    Эксперт напоминает, что перешедшие в правительство Михаил Дегтярев и Роман Старовойт были слушателями программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В свою очередь новый глава Минпромторга Антон Алиханов был наставником конкурса «Лидеры России». Врио губернаторов, которых назначил президент, также являлись слушателями «школы губернаторов». Таким образом в стране формируется «единая, большая команда Путина».

    При этом глава государства делает «кадровые закладочки» – «ставит людей «на вырост», пробует их там, где можно подстраховать. «Владимир Путин не делает резких шагов, дает человеку возможность проявить себя. Реализуется меритократический принцип – власть достается по способностям, профессиональным навыкам», – подчеркивает Алиев.

    Ушедшие на федеральный уровень экс-руководители субъектов доказали на деле, что  могут преодолевать сложнейшие вызовы в вверенных им регионах, отмечает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Алиханов отлично справился с санкционным давлением в Калининграде как регионе-эксклаве. Тула, которую возглавлял Дюмин, тоже быстро перестроилась в санкционный период, там появились быстрые и понятные кейсы импортозамещения. Старовойт в Курской области проявил себя как управленец, успешно реагирующий на вызовы для приграничного региона. Дегтярев глубоко вовлечен в спортивную сферу, обладает управленческим опытом, так как руководил Хабаровским краем. Сергей Цивилев отлично управлял Кузбассом – центром энергетической системы страны», – перечислила она.

    На освободившиеся места глав регионов приходят также подготовленные специалисты. Четыре из пяти новых врио либо являются выпускниками, либо сейчас учатся в той же «школе губернаторов». Все они имеют широкий управленческий опыт, отмечает заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

    «В целом кадровая политика – это не про обновление ради обновления, не про консерватизм ради консерватизма. Это про выполнение задач, эффективность и оптимальное использование ресурсов при выполнении этих задач. Позитивные результаты от работы правительства, администрации президента и вообще всей системы – налицо», – добавляет Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

    По его оценке, отдельного внимания заслуживает фигура нового министра обороны Андрея Белоусова, который являлся «ключевым стратегом» правительства. По его словам, это человек, не чуждый сфере обороны, поскольку Белоусов курировал нацпроект по беспилотникам.

    «Его перевод в военное ведомство – это работа над тем, чтобы цена победы не оказалась избыточной или заоблачной. Опыт, успех при реализации предыдущих проектов – все это есть у нового правительства, чтобы стать правительством победы», – замечает Кузнецов.

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    16 мая 2024, 21:28 • Новости дня
    Путин: Россия ценит роль Китая в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщили китайские СМИ.

    Как пишет Синьхуа, российский лидер указал, что Россия ценит объективную, справедливую и сбалансированную позицию Китая по проблеме на Украине и приветствует, чтобы Китай продолжал играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия привержена к разрешению конфликта на Украине путем политических переговоров и готова продемонстрировать честность.

    Напомним, в четверг Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.

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    16 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили множество вопросов, встреча прошла очень хорошо, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В основном лидеры обсуждали торгово-экономическую сферу, но затрагивались и внешнеполитические темы, сообщил Ушаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, коснулись ли Путин и Си Цзиньпин тем безопасности, он ответил: «Да, но именно коснулись, потому что эти вопросы все-таки на вечер у нас».

    Ранее сообщалось, что Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай.

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    16 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Россия и Китай решили создать комиссию по развитию Севморпути

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай создадут совместную комиссию по развитию Северного морского пути (СМП), сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире Первого канала.

    «Есть новость: принято решение о создании совместной комиссии по развитию СМП. С российской стороны это деятельность Росатома», – приводит его слова ТАСС.

    Лихачев уточнил, что с китайской стороны ее возглавит министр транспорта Китайской Народной Республики.

    Кроме того, Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.

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