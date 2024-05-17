Малькевич: Работа ПФКИ в новых регионах говорит о возвращении мирной жизни

Малькевич: Поддержка проектов из новых регионов со стороны ПФКИ говорит о возвращении мирной жизни

Tекст: Ольга Никитина

«Когда стало известно, что творческие люди, которые живут в новых регионах, могут наравне со всеми жителями России подавать заявки на грантовые конкурсы Президентского фонда культурных инициатив, я понял, что они начнут поступать незамедлительно», – отметил Малькевич.

Он напомнил, что первыми в грантовый процесс включились в ДНР, открылся проектный офис Фонда в Луганске, наконец, Херсонская область оказалась представлена в списке победителей конкурса с интересным проектом. «Все это значит, что в наши исторические, исконно российские регионы возвращается мирная жизнь, без культуры немыслимая», – подчеркнул он.

Отдельную благодарность член ОП РФ выразил за поддержку проектов, которые рассказывают в принципе о новых субъектах РФ: о культуре, памятных местах, о людях. «С помощью таких выставок, фильмов, фестивалей жители всей нашей большой России открывают для себя вернувшиеся домой регионы. Огромная работа проводится и с помощью благотворительной программы Фонда: в дома культуры и в спортивные учреждения закупается все необходимое – от костюмов и инструментов – до оргтехники. Проводятся ремонты, которые эти здания не видели больше полувека. В некоторых я был уже после проведенной стройки – это преображение даже сложно описать словами!» – сказал он.

В свою очередь народный артист России, гендиректор киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников отметил, что у Президентского фонда культурных инициатив очень правильные установки в части поддержки творческих проектов. «Финансирование получают инициативы, направленные на сохранение нашей истории. Снимаются исторические фильмы, открываются новые музейные экспозиции, многие команды делают интересные культурно-образовательные проекты на темы, связанные с Великой Отечественной. Все это крайне важно в современных реалиях», – подчеркнул он.

По словам артиста, через культуру, через ее призму гораздо проще понимать, что происходит в мире, и что самое главное, – понятно говорить об истории и культуре с российской молодежью. «Очень здорово, что с появлением Фонда средства на реализацию таких проектов можно получить, качественно заполнив заявку», – добавил Угольников.

Напомним, Президентскому фонду культурных инициатив исполняется три года. 17 мая 2021 года президент Владимир Путин подписал Указ «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Цель его создания – оказание всесторонней поддержки проектам в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий.