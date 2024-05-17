ПФКИ поддержал более 7,2 тыс. творческих проектов за три года

Tекст: Ольга Никитина

За время работы Фонда проведено 11 конкурсов и 12 заявочных кампаний. На сайте ПФКИ за три года зарегистрировались почти 160 тыс. проектных команд, на рассмотрение экспертам направлены более 75,7 тыс. заявок из всех регионов страны. С каждой новой «волной» конкуренция в конкурсах растет, повышается качество проектов, они охватывают все больше населенных пунктов страны – это не только крупные города, но и районные центры, поселки. Суммарная аудитория проектов, поддержанных ПФКИ, в онлайн- и офлайн-форматах – порядка 30 млн человек ежегодно.

Грантовую поддержку Фонда в среднем получает каждая 11 заявка. По итогам 11 конкурсов поддержаны 7 тыс. 202 проекта, общая сумма выделенных средств – свыше 25,4 млрд рублей. Почти 22 млрд рублей указаны авторами проектов как софинансирование, это 86% по отношению к одобренной сумме грантов. Из общего числа победителей за все конкурсы 3 тыс. 142 команды победили с первой попытки, 1 тыс. 361 – со второй, 484 – с третьей, есть и команды, которые подавали заявки неоднократно и одержали победу с 10 и 11 попыток.

С 2023 года ПФКИ развивает региональную сеть проектных офисов, их цель – обучение творческих людей проектной деятельности. Первый из них был открыт в Луганске в 2023 году, за год они начали работу еще в 11 регионах – в Рязанской, Тульской, Ивановской, Нижегородской, Псковской, Новгородской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской областях, а также в Республиках Марий Эл и Северная Осетия – Алания. Представительство фонда работает в Красноярском крае.

«К трехлетию фонда мы подошли с серьезными показателями: проведены 11 конкурсов, результаты 12-го мы объявим уже в середине июня. 7 тыс. 202 проекта получили грантовую поддержку, ее общая сумма превысила 25,4 млрд рублей. Это разноплановые инициативы: концерты, гастроли, музейные экспозиции, фильмы, театральные постановки, издание книг, мастерские по разным направлениям культуры, школы для талантливых людей разных возрастов. Креативность наших творческих команд каждый раз позволяет открывать необычные форматы, успешные идеи масштабируются на всю страну. Грантовая поддержка позволяет планировать свою деятельность на месяцы и даже годы вперед. Крайне важно, что поступающие на конкурсы Фонда заявки качественно росли от отбора к отбору, и для этого наши сотрудники тоже делают большую работу. Проводятся образовательные мероприятия, осуществляются выезды в разные регионы. В 12 российских субъектах открыты проектные офисы, где можно получить консультацию о том, как заполнять заявку, найти партнеров, обменяться опытом», – заявил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Грантополучатели Фонда реализуют различные инициативы – небольшие локальные проекты и крупные федеральные события, создают образовательные программы, системно влияющие на развитие разных творческих сфер. Проекты реализуются во всех регионах страны: открываются арт-кластеры, проходят концерты, спектакли, работают школы анимационного искусства, идут кинофестивали, в прокат выходят фильмы, созданные при поддержке Фонда, вручаются премии, создаются проекты с применением VR- и AR-, NFT-технологий. Поддержаны творческие инициативы, приуроченные к памятным датам истории нашей страны, направленные на возрождение и развитие НХП и культуры малых народов России. При поддержке Фонда организованы мероприятия, приуроченные к объявленным в России Году народного искусства и нематериального культурного наследия (2022), Году педагога и наставника (2023), поступили заявки, посвященные Году семьи (2024).

Регионы активно включаются в заявочные кампании Фонда. По итогам 11 завершенных конкурсов рейтинг ТОП-15 регионов по количеству проектов-победителей возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская республика, Белгородская область, Республика Татарстан. Далее – Башкортостан, Новосибирская и Свердловская, Самарская области, Краснодарский край, Нижегородская, Тюменская, Московская, Иркутская и Челябинская области.

Большое внимание ПФКИ уделяет созданию образовательных программ по социокультурному проектированию: записываются подкасты и видеоуроки по подготовке заявок, проходят образовательные вебинары, онлайн-марафоны, организуются очные мероприятия для региональных проектных команд и для профессиональных сообществ. Более миллиона человек посмотрели обучающие видео и послушали образовательные подкасты, записанные Фондом.

За три года наиболее активно в кампаниях проявили себя представители некоммерческого сектора и муниципальные организации и учреждения, на третьем месте среди категорий заявителей по количеству поданных заявок – индивидуальные предприниматели, завершают рейтинг коммерческие организации. Самыми популярными тематическими направлениями на протяжении всех конкурсов остаются «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры». Среди типов проектов – образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии); проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты креативных индустрий.

Отдельное внимание уделяется работе с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, существенной дополнительной поддержкой для учреждений культуры и спорта новых субъектов России стала действующая благотворительная программа Президентского фонда культурных инициатив при участии коммерческих партнеров Фонда. Она реализуется с августа 2023 г. В рамках программы в 2023 году четырем регионам было выделено 2,5 млрд рублей для поддержки 2118 учреждений: закуплено оборудование, в том числе звуковое и световое, инструменты, интерактивные панели для музеев, костюмы, спортивный инвентарь, оргтехника, автотранспорт, установлены новые площадки ГТО, проведены ремонтные работы, перезапущена работа секций.

Для обучения проектных команд новых регионов социокультурному проектированию, команда фонда неоднократно выезжала в новые регионы. По итогам 11 конкурсов 592 проекта связаны напрямую или косвенно с новыми регионами, общая сумма поддержки – 4,3 млрд рублей. Творческие команды новых регионов и сами активно включились в заявочные кампании – в последнюю «волну конкурса» впервые заявки поступили от жителей всех четырех новых регионов России, так, например, только от творческих команд ДНР на него подано 77 заявок.

Среди проектов, направленных на работу с жителями новых регионов – «Маленький театр больших историй. Дорогами Донбасса», «Код Донбасса»; Книжки-раскраски «Детям о Донецком крае». В эти дни проходит международный мультикультурный фестиваль «Звезды над Донбассом», продолжается разработка контента и создание мультимедийных продуктов для новой экспозиции Луганского краеведческого музея «Новейшая история Луганщины». Поддержан проект, поданный от творческой команды Херсонской области – «Удивительные приключения Коли Арбузова». Идея проекта зародилась у авторов во время прохождения обучающего блока для жителей новых регионов, проводимого сотрудниками ПФКИ на площадке арт-фестиваля «Таврида».

Активно развивается деятельность по производству собственного видеоконтента. Так, на базе креативно-образовательного центра в Москве, который уже стал центром притяжения для творческих команд страны, с помощью ресурсов Фонда проходят съемки программы «Культурная волна», гостями которой становятся именитые деятели культуры, народные и заслуженные артисты России. Все выпуски транслируются на телеканале «Триколор».