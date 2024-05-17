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    ПВО перехватила за ночь более ста украинских беспилотников
    Ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нам нужна диктатура эстетики

    В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

    13 комментариев
    17 мая 2024, 10:16 • Новости дня

    ПФКИ поддержал более 7,2 тыс. творческих проектов за три года

    Tекст: Ольга Никитина

    Президентскому фонду культурных инициатив исполняется три года. 17 мая 2021 года президент Владимир Путин подписал Указ «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Цель его создания – оказание всесторонней поддержки проектам в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий.

    За время работы Фонда проведено 11 конкурсов и 12 заявочных кампаний. На сайте ПФКИ за три года зарегистрировались почти 160 тыс. проектных команд, на рассмотрение экспертам направлены более 75,7 тыс. заявок из всех регионов страны. С каждой новой «волной» конкуренция в конкурсах растет, повышается качество проектов, они охватывают все больше населенных пунктов страны – это не только крупные города, но и районные центры, поселки. Суммарная аудитория проектов, поддержанных ПФКИ, в онлайн- и офлайн-форматах – порядка 30 млн человек ежегодно.

    Грантовую поддержку Фонда в среднем получает каждая 11 заявка. По итогам 11 конкурсов поддержаны 7 тыс. 202 проекта, общая сумма выделенных средств – свыше 25,4 млрд рублей. Почти 22 млрд рублей указаны авторами проектов как софинансирование, это 86% по отношению к одобренной сумме грантов. Из общего числа победителей за все конкурсы 3 тыс. 142 команды победили с первой попытки, 1 тыс. 361 – со второй, 484 – с третьей, есть и команды, которые подавали заявки неоднократно и одержали победу с 10 и 11 попыток.

    С 2023 года ПФКИ развивает региональную сеть проектных офисов, их цель – обучение творческих людей проектной деятельности. Первый из них был открыт в Луганске в 2023 году, за год они начали работу еще в 11 регионах – в Рязанской, Тульской, Ивановской, Нижегородской, Псковской, Новгородской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской областях, а также в Республиках Марий Эл и Северная Осетия – Алания. Представительство фонда работает в Красноярском крае.

    «К трехлетию фонда мы подошли с серьезными показателями: проведены 11 конкурсов, результаты 12-го мы объявим уже в середине июня. 7 тыс. 202 проекта получили грантовую поддержку, ее общая сумма превысила 25,4 млрд рублей. Это разноплановые инициативы: концерты, гастроли, музейные экспозиции, фильмы, театральные постановки, издание книг, мастерские по разным направлениям культуры, школы для талантливых людей разных возрастов. Креативность наших творческих команд каждый раз позволяет открывать необычные форматы, успешные идеи масштабируются на всю страну. Грантовая поддержка позволяет планировать свою деятельность на месяцы и даже годы вперед. Крайне важно, что поступающие на конкурсы Фонда заявки качественно росли от отбора к отбору, и для этого наши сотрудники тоже делают большую работу. Проводятся образовательные мероприятия, осуществляются выезды в разные регионы. В 12 российских субъектах открыты проектные офисы, где можно получить консультацию о том, как заполнять заявку, найти партнеров, обменяться опытом», – заявил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

    Грантополучатели Фонда реализуют различные инициативы – небольшие локальные проекты и крупные федеральные события, создают образовательные программы, системно влияющие на развитие разных творческих сфер. Проекты реализуются во всех регионах страны: открываются арт-кластеры, проходят концерты, спектакли, работают школы анимационного искусства, идут кинофестивали, в прокат выходят фильмы, созданные при поддержке Фонда, вручаются премии, создаются проекты с применением VR- и AR-, NFT-технологий. Поддержаны творческие инициативы, приуроченные к памятным датам истории нашей страны, направленные на возрождение и развитие НХП и культуры малых народов России. При поддержке Фонда организованы мероприятия, приуроченные к объявленным в России Году народного искусства и нематериального культурного наследия (2022), Году педагога и наставника (2023), поступили заявки, посвященные Году семьи (2024).

    Регионы активно включаются в заявочные кампании Фонда. По итогам 11 завершенных конкурсов рейтинг ТОП-15 регионов по количеству проектов-победителей возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская республика, Белгородская область, Республика Татарстан. Далее – Башкортостан, Новосибирская и Свердловская, Самарская области, Краснодарский край, Нижегородская, Тюменская, Московская, Иркутская и Челябинская области.

    Большое внимание ПФКИ уделяет созданию образовательных программ по социокультурному проектированию: записываются подкасты и видеоуроки по подготовке заявок, проходят образовательные вебинары, онлайн-марафоны, организуются очные мероприятия для региональных проектных команд и для профессиональных сообществ. Более миллиона человек посмотрели обучающие видео и послушали образовательные подкасты, записанные Фондом.

    За три года наиболее активно в кампаниях проявили себя представители некоммерческого сектора и муниципальные организации и учреждения, на третьем месте среди категорий заявителей по количеству поданных заявок – индивидуальные предприниматели, завершают рейтинг коммерческие организации. Самыми популярными тематическими направлениями на протяжении всех конкурсов остаются «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры». Среди типов проектов – образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии); проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты креативных индустрий.

    Отдельное внимание уделяется работе с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, существенной дополнительной поддержкой для учреждений культуры и спорта новых субъектов России стала действующая благотворительная программа Президентского фонда культурных инициатив при участии коммерческих партнеров Фонда. Она реализуется с августа 2023 г. В рамках программы в 2023 году четырем регионам было выделено 2,5 млрд рублей для поддержки 2118 учреждений: закуплено оборудование, в том числе звуковое и световое, инструменты, интерактивные панели для музеев, костюмы, спортивный инвентарь, оргтехника, автотранспорт, установлены новые площадки ГТО, проведены ремонтные работы, перезапущена работа секций.

    Для обучения проектных команд новых регионов социокультурному проектированию, команда фонда неоднократно выезжала в новые регионы. По итогам 11 конкурсов 592 проекта связаны напрямую или косвенно с новыми регионами, общая сумма поддержки – 4,3 млрд рублей. Творческие команды новых регионов и сами активно включились в заявочные кампании – в последнюю «волну конкурса» впервые заявки поступили от жителей всех четырех новых регионов России, так, например, только от творческих команд ДНР на него подано 77 заявок.

    Среди проектов, направленных на работу с жителями новых регионов – «Маленький театр больших историй. Дорогами Донбасса», «Код Донбасса»; Книжки-раскраски «Детям о Донецком крае». В эти дни проходит международный мультикультурный фестиваль «Звезды над Донбассом», продолжается разработка контента и создание мультимедийных продуктов для новой экспозиции Луганского краеведческого музея «Новейшая история Луганщины». Поддержан проект, поданный от творческой команды Херсонской области – «Удивительные приключения Коли Арбузова». Идея проекта зародилась у авторов во время прохождения обучающего блока для жителей новых регионов, проводимого сотрудниками ПФКИ на площадке арт-фестиваля «Таврида».

    Активно развивается деятельность по производству собственного видеоконтента. Так, на базе креативно-образовательного центра в Москве, который уже стал центром притяжения для творческих команд страны, с помощью ресурсов Фонда проходят съемки программы «Культурная волна», гостями которой становятся именитые деятели культуры, народные и заслуженные артисты России. Все выпуски транслируются на телеканале «Триколор».

    16 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Представившийся писарем боец ВС России подбил Leopard и Bradley
    Представившийся писарем боец ВС России подбил Leopard и Bradley
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    27-летний Иван Жарский, представившийся на выставке трофейной техники в Москве как «писарь», на самом деле совершил подвиг, уничтожив танк Leopard и несколько БМП Bradley.

    На вопрос посетителей выставки о том, за что он получил звание Героя России, Жарский отшутился, «что на компьютере бумажки печатал», передает RT.

    О настоящих подвигах старшего лейтенанта морской пехоты Жарского, который с первых дней участвует в спецоперации, его близкие узнали из новостей. Мечтой Жарского с детства было стать военным. Для этого он окончил казанскую кадетскую школу, а затем Михайловскую военную академию в Санкт-Петербурге.

    Ранее российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату.

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    16 мая 2024, 22:17 • Новости дня
    На улицах Гааги выстроились очереди к банкоматам за наличными

    Из-за сбоя с приемом банковских карт магазины в Гааге стали принимать оплату только наличными

    Tекст: Антон Антонов

    В Гааге выстроились большие очереди к банкоматам за наличными, поскольку в магазинах не принимают банковские карты.

    В магазинах произошел сбой с приемом карт – покупателей по громкой связи оповестили, что платить можно только наличными. Поскольку банкоматы сбой не затронул, жители выстроились на улицах в центре города в очереди за деньгами, передает РИА «Новости».

    При этом в Нидерландах очереди у банкоматов – явление редкое, поскольку почти все покупки оплачиваются картами. NOS сообщает, что сбой коснется до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причина сбоя не указываются.


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    16 мая 2024, 14:54 • Новости дня
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Вера Басилая

    Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

    По его словам, Киев не может позволить потерять Харьков, но ситуация очень серьезная, передает ТАСС.

    Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего ВСУ, оно прошло в Харькове.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове. Зеленский просил у Блинкена два комплекса ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.

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    16 мая 2024, 20:23 • Новости дня
    Болгария потребовала от Газпрома компенсации за прекращение поставок газа

    Болгария потребовала от Газпрома 400 млн евро за прекращение поставок газа

    Болгария потребовала от Газпрома компенсации за прекращение поставок газа
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» намерена добиваться от российского Газпрома компенсации в размере около 400 млн евро за прекращение поставок газа в 2022 году, заявил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов на брифинге.

    Как указал Малинов, в соответствии с условиями договора с «Газпром экспорт» все претензии будут переданы компании и будет назван краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. По его словам, если этого не случится, то будет заведено дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Болгария упустила последний шанс на газ из России.

    Напомним, что в апреле 2022 года Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, которые не произвели оплату за топливо в установленные сроки и отказались платить в рублях. В ответ тогдашний болгарский премьер Кирил Петков объявил, что нашел альтернативные варианты поставок – в том числе сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Азербайджана, по «существенно более низкой цене», чем предлагает Москва. В июне парламент вынес кабинету Петкова вотум недоверия.

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    16 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия терпит неудачи под Харьковом из-за всего остального мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «Это вина мира. Они дали возможность России. Но теперь мир может помочь», – заявил Зеленский в интервью ABC, передает ТАСС.

    Также политик дал понять, что его разочаровал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена, он заявил, что киевскому режиму требуется помощь сейчас.

    Новые обещания Вашингтона о военной помощи Киеву Зеленский оценил критически, поскольку выделяемые деньги «не дают Украине», а тратятся на американских фабриках для американских рабочих мест.

    До этого он заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    16 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков был «прощальным», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, он сопроводил сообщение фотографией казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.

    Зеленский посетил Харьков, это был «сильный ход», но вместе с тем это был «прощальный визит», написал Медведев во «ВКонтакте».

    Также зампред Совбеза России задался вопросом, кинул ли Зеленский монетку в воду. «Или так хочет?» – заключил Медведев. В конце публикации прикреплена фотография повешенных в центре Милана тел, один из них – Муссолини.

    Напомним, Муссолини арестовали итальянские партизаны в 1945 году в ходе попытки бежать, его казнили как военного преступника.

    Ранее Зеленский заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    16 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали видео «самоликвидации» украинских военных на американском бронеавтомобиле HMMWV, при побеге из Волчанска в Харьковской области их настиг российский дрон.

    Как следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в Харьковской области группа украинских военнослужащих попыталась сбежать из Волчанска на американской боевой машине, передает Life.

    Водитель бронеавтомобиля HMMWV ВСУ не справился с управлением, пытаясь скрыться, после чего машину настиг российский дрон. В результате броневик несколько раз перевернулся и остался лежать на боку.

    Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области.

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    16 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Маск высказался о визите Путина в Китай

    Маск: США толкают Россию и Китай на создание альянса

    Маск высказался о визите Путина в Китай
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России Владимира Путина в Китай должен стать для США свидетельством того, что Москва и Пекин могут составить альянс, считает миллиардер и бизнесмен Илон Маск.

    «США толкают их создать альянс», – передает его слова ТАСС.

    Так Маск прокомментировал пост в соцсети в Х, где сообщалось, что Запад стоит перед лицом формирования оси КНР – Россия – Иран – КНДР.

    Ранее Путин заявил, что вместе России и Китаю по плечу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 18:33 • Новости дня
    Россия решила выслать атташе по вопросам обороны Британии

    Россия объявила атташе по вопросам обороны Британии персоной нон грата

    Россия решила выслать атташе по вопросам обороны Британии
    @ Посольство Великобритании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия объявила атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на высылку из Великобритании российского военного атташе, сообщили в МИД РФ.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что 16 мая в ведомство был вызван представитель посольства Великобритании, которому был заявлен решительный протест в связи с решением Лондона от 8 мая объявить персоной нон грата российского атташе по вопросам обороны.

    Как указали в российском ведомстве, британскому дипломату было заявлено, что в ответ на данное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется персоной нон грата. Отмечается, что ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение недели.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Британия применила против России тактику инфантила.

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    16 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на одобренный Верховной радой законопроект, разрешающий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России, пишут украинские СМИ.

    Документ возвращен в Раду с предложениями президента по доработке, пишет издание «Страна».

    Ранее украинские правозащитники попросили Зеленского вернуть этот законопроект в парламент для доработки.

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    16 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали работу по освобождению села Липцы в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, главным городом, который в данный момент на пороге полного освобождения, является Волчанск, после него – населенный пункт Липцы, где уже на подступах находятся российские военные, передает РИА «Новости».

    Ганчев отметил, что активно работает авиация, не смолкают звуки артиллерии.

    По словам главы администрации, российские войска уверенно двигаются вперед.

    Днем ранее российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что своими продвижениями по всей линии фронта ВС России смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию.

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    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    16 мая 2024, 21:06 • Новости дня
    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»

    Новак: Россия и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири – 2»

    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на строительство газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай через Монголию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Как указал Новак в эфире телеканала «Россия 1», Россия планирует в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубических метров газа через территорию Монголии. По его словам, есть еще другие новые проекты, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай не решается на новый газопровод из России.

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    16 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    Выставку «Россия» посетил 13-миллионный гость

    В четверг международную выставку-форум «Россия» посетил 13-миллионный гость, им стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович, которая прибыла туда с дочерью Анастасией Ясюкович и внуками.

    Татьяна Ясюкович приехала в Москву в гости к родственникам. Поздравили юбилейного посетителя на стенде Кировской области.

    «Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», – рассказала она.

    Ее дочь пояснила, что они с семьей любят путешествовать на машине по России.

    «Мы обожаем путешествия – стараемся каждый год выезжать, в том числе на машине. В последние четыре года приоритетом, конечно, стала Россия – объехали очень много мест. Но через Кировскую область наши маршруты никогда не лежали, поэтому мы с огромным удовольствием ее посетим. Спасибо огромное», – поделилась впечатлениями Анастасия Ясюкович.

    Семью поздравила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

    «Сегодня у нас большой праздник! Татьяна Витальевна из Сургута стала 13-миллионным посетителем выставки. Она приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент. Спасибо огромное. Всей вашей семье мы дарим подарок. Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь. Скоро у нас откроется фестиваль «Будущее в цветах». Начиная с 21 мая выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз», – отметила Виртуозова.

    В программе поездки – посещение фабрики больших матрешек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий. Также запланировано посещение сыроварни, где гости ознакомятся с разнообразием сыров региона. Кроме того, 13-миллионный гость посетит вотчину Воеводы Вятского, побывает на экскурсии в конном дворе воеводы и прокатится на лошадях.

    «Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам все свое чудесное многообразие – вы посетите лучший в России и единственный музей шоколада, познакомитесь с нашей замечательной архитектурой. Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», – отметил заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.

    12-миллионным победителем 4 апреля стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приезжала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя детьми. Гости получили подарок от дирекции выставки «Россия» и правительства Тульской области.

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    16 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Система обнаружения больших групп людей начала работу в лесах Подмосковья

    Комлесхоз Подмосковья сообщил о начале использования системы обнаружения групп людей в лесах для предотвращения пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    В лесах Подмосковья начала работу система обнаружения больших групп людей, которая должна способствовать предотвращению лесных пожаров и борьбе с нарушениями, ведущими к ним, сообщил Комитет лесного хозяйства Московской области.

    Система позволяет лесной охране получить информацию о том, где и сколько находится людей. Данные поступают в режиме реального времени. Для этого используется метод триангуляции – система определяет уникальных абонентов в зоне сотовой сети, фиксируя нахождение телефонов на одном месте дольше 15 минут, сообщается на сайте ведомства.

    В результате, если окажется, что люди собрались, например, в молодняках хвойных деревьев, где запрещено разводить огонь, то лесная охрана направится туда для проведения проверки.

    Комлесхоз напоминает, что нарушителям грозят штрафы – за поджог, который привел к лесному пожару, физических лиц ждет штраф до 60 тыс. рублей; должностных – до 110 тыс. рублей; юридических – до 2 млн рублей. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

    Напомним, площадь лесных пожаров в России в 2023 году составила 4,6 млн га, что почти в два раза меньше среднепятилетних показателей. При этом 2023 год стал самым жарким за весь период инструментальных наблюдений.

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