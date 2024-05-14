Роскачество выявило новый вид обмана выпускников школ с покупкой бюджетных мест в вузах

Tекст: Дмитрий Зубарев

В организации напомнили, что бюджетное место в вузах купить нельзя, поскольку это противозаконно. Также, перед началом ЕГЭ активизировались предлагающие школьникам купить ответы на экзамен за небольшую плату мошенники, передает ТАСС.

В Роскачестве сообщили, что аферисты убеждают школьников, что все ответы получены напрямую от официального источника, а получив деньги, отправляют выпускникам прошлогодние ответы или перестают выходить на связь.

В организации объяснили также, что в сети не может быть ответов на предстоящий ЕГЭ.

Ранее Роскачество предостерегло выпускников от мошеннических сайтов с ответами на ЕГЭ.