Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.2 комментария
Роскачество выявило новый вид обмана выпускников школ с покупкой бюджетных мест в вузах
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новый вид обмана выпускников школ. Мошенники массово создают сайты и группы в соцсетях, где под видом приемной комиссии вуза они предлагают купить бюджетные места за крупные суммы, сообщили в Роскачестве.
В организации напомнили, что бюджетное место в вузах купить нельзя, поскольку это противозаконно. Также, перед началом ЕГЭ активизировались предлагающие школьникам купить ответы на экзамен за небольшую плату мошенники, передает ТАСС.
В Роскачестве сообщили, что аферисты убеждают школьников, что все ответы получены напрямую от официального источника, а получив деньги, отправляют выпускникам прошлогодние ответы или перестают выходить на связь.
В организации объяснили также, что в сети не может быть ответов на предстоящий ЕГЭ.
Ранее Роскачество предостерегло выпускников от мошеннических сайтов с ответами на ЕГЭ.