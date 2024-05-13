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Власти Харькова признали продвижение российских войск
Глава военной администрации Харьковской области Синегубов признал продвижение российских войск
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов признал расширение линии фронта в Харьковской области и связал неудачи украинских войск с задержкой западной военной помощи.
Как сказал он в интервью британскому каналу Sky News, линия фронта расширяется, ВС России наступают с многочисленных направлений, передает ТАСС.
Синегубов назвал причиной неудач украинских сил задержку поставок западных вооружений, он добавил, что ВСУ полгода провели в обороне, ожидая прибытия военной помощи, а теперь Россия превосходит Украину по количеству вооружений.
Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.