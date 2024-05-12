11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.5 комментариев
Губернатор Калужской области назвал подлым удар ВСУ в Белгороде
Обстрел ВСУ по Белгороду, в результате которого обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, является «подлым актом», заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Как указал Шапша в своем Telegram-канале, ВСУ подло продолжают обстреливать мирных жителей. Он также выразил соболезнования жителям региона, передает ТАСС.
Соболезнования в связи с трагедией выразили губернаторы и других регионов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «таким преступлениям киевского режима против мирного населения нет оправдания». Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что победа в спецоперации на Украине необходима, чтобы «остановить эти бесчеловечные атаки и обезопасить наших граждан».
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил помощь пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Белгороде после обстрела ВСУ.
Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома. Кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о 17 пострадавших.