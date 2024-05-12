11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Оппозиция в Грузии решила продолжать акции против законопроекта об иноагентах
Очередная акция протеста оппозиционных сил в Грузии против принятия законопроекта об иноагентах начнется в воскресенье в 22.00 по местному времени у здания парламента и, по заявлению организаторов, не прекратится, пока парламент не отзовет законопроект.
Тем временем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в стадии третьего чтения находится законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и в него могут быть внесены только редакционные поправки, поэтому законопроект будет принят, передает «Интерфакс».
По его словам, грузинский вариант законопроекта гораздо мягче, чем действующие законы об иноагентах в США и странах Европы.
Ранее радикалы, выступающие против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», пригрозили секретарю по связям с регионами правящей «Грузинской мечты» депутату Дмитрию Самхарадзе убийством ребенка.