Оппозиция в Грузии решила продолжать акции против законопроекта об иноагентах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тем временем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в стадии третьего чтения находится законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и в него могут быть внесены только редакционные поправки, поэтому законопроект будет принят, передает «Интерфакс».

По его словам, грузинский вариант законопроекта гораздо мягче, чем действующие законы об иноагентах в США и странах Европы.

Ранее радикалы, выступающие против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», пригрозили секретарю по связям с регионами правящей «Грузинской мечты» депутату Дмитрию Самхарадзе убийством ребенка.