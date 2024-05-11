Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
ЦИК: Выборы губернатора Курской области пройдут единый день голосования
Выборы главы Курской области будут назначены в единый день голосования, само назначение выборов губернатора депутаты областной думы назначит в период с 30 мая по 9 июня, сообщила председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова.
Малахова пояснила, что сами выборы должны пройти в единый день голосования, 8 сентября, а период выдвижения кандидатов в губернаторы – 30 дней, оно начинается со дня публикации о решении назначения даты выборов, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Среди кандидатур министров предложены, в том числе, губернаторы. Так, глава Курской области Роман Старовойт предложен на пост министра транспорта России.