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    Независимость помогла Донбассу вернуться в Россию
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    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    11 мая 2024, 08:52 • Новости дня

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Губернатор Белгородской области Гладков: Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Tекст: Александра Юдина

    В Белгороде и Белгородском районе прозвучала сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе.

    Спустя некоторое время сигнал был отменен.

    Напомним, российские силы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО и 16 БПЛА за ночь в Белгородской, Курской и Волгоградской областях.

    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

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    10 мая 2024, 17:31 • Новости дня
    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    RFI: Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых подходил к концу, передает RFI.

    Как сообщает RFI, в арсеналах Франции имелись два типа запасов ракет SCALP: старые, но пригодные к эксплуатации, и «коконы» с некомплектыми ракетами, с которых были сняты детали для ремонта других ракет, стоящих на вооружении французских войск, передает РИА «Новости».

    За три месяца специалисты восстановили эти ракеты, сделав их пригодными для боевого применения. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.

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    11 мая 2024, 02:58 • Новости дня
    В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали восемь человек

    В Белгородской области сбито несколько воздушных целей, пострадали восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбив несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей», - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое – в городскую больницу №2 города Белгорода. Трем пострадавшим помощь была оказана на месте.

    В результате атаки повреждены 21 частный дом и одна надворная постройка в поселке Новосадовый, 22 частных дома и четыре автомобиля в селе Таврово, окна в четырех квартирах многоквартирного дома в поселке Дубовое, два автомобиля в селе Стрелецкое, а также один частный дом в селе Никольское.

    «Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток», – добавил Гладков.

    Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Белгородской области. В результате атаки повреждены три здания и две единицы техники. Никто из мирных жителей не пострадал.

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    11 мая 2024, 03:51 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    В МИД России пообещали асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

    «Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как «зеркально», так и асимметрично», – заявил Беляев в интервью ТАСС.

    Он отметил, что уровень дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сейчас понижен до временных поверенных в делах. Работа российских дипмиссий в этих странах осложнена незаконными ограничениями на банковское обслуживание, отказом в выдаче виз и постоянными провокациями.

    Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности и защищать интересы России, а также российских граждан и соотечественников, проживающих в странах Прибалтики.

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    10 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Политолог оценил утверждение кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

    Политолог Минченко: Когда кабмин и его глава демонстрируют высокий уровень эффективности, смысла в замене нет

    Политолог оценил утверждение кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    За последние четыре года правительству пришлось преодолевать множество трудностей. Кабмин хорошо с этим справился, поэтому менять премьера не было смысла, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

    «Переназначение Мишустина говорит о том, что правительство хорошо справилось с теми вызовами, которые возникали в последние годы, – это и коронавирус, и кризис цен на нефть, о котором многие уже забыли, но он мог серьезно ударить по бюджету, и со сложностями, возникшими на первых этапах спецоперации, и с санкциями», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Спикер подчеркнул: когда «кабмин и его глава демонстрируют высокий уровень эффективности, смысла в замене нет». Вместе с тем эксперт обратил внимание на решение КПРФ воздержаться при голосовании за кандидатуру Мишустина.

    «В некотором смысле история понятна. У партии есть претензии относительно социально-экономического курса, но при этом мы слышали, что Зюганов достаточно позитивно отзывался о премьере. Надо также заметить, что в КПРФ, судя по всему, царят очень разные мнения, поскольку еще утром Николай Харитонов заявлял о готовности поддержать кандидатуру Мишустина», – пояснил он.

    По его словам, в скором времени мы увидим работу нового механизма, в рамках которого министров и вице-премьеров будет утверждать нижняя палата парламента.

    Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За него проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались. Теперь постановление парламента будет направлено президенту Владимиру Путину для официального назначения на должность.

    Сам Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и обратил внимание на консолидацию общества вокруг главы государства и его курса развития, а также пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

    Также Мишустин заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни, депутатам предстоит утвердить новый кабинет министров.

    Глава кабмина назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы. По его словам, основой станет именно послание Путина Федеральному собранию. Он перечислил несколько приоритетных для правительства направлений: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

    По словам премьера, за последние четыре года работы правительства в предыдущем составе удалось сделать госаппарат более эффективным и улучшить межведомственную координацию. Благодаря этому сформирован прочный фундамент для движения страны вперед и для достижения поставленных целей.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера в пятницу.

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    10 мая 2024, 19:50 • Новости дня
    Депутат: Новое правительство сохранит курс предыдущего кабмина

    Депутат Матвейчев: Новое правительство будет состоять из успевших себя зарекомендовать профессионалов

    Депутат: Новое правительство сохранит курс предыдущего кабмина
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство под руководством Михаила Мишустина несколько лет придерживается выбранного курса и оно нацелено на повышение точности работы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее нижняя палата парламента утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, а президент подписал соответствующий указ о назначении.

    «Все последние выступления Мишустина говорят о том, что он придерживается выбранной концептуальной матрицы. Это подтвердилось и в рамках его обращения в Госдуме», – заметил Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Таким образом, можно говорить о сохранении преемственности курса, взятого предыдущим кабмином.

    Спикер отметил, что ценностные аспекты уже определены, поэтому премьер в дальнейшем сможет реализовывать те цели, которые были поставлены президентом. «Есть несколько сохраняющихся приоритетов – Россия должна добиться полного технологического, финансового и промышленного суверенитета, а также реализовывать ряд программ, посвященных вопросам демографии», – объясняет парламентарий.

    В связи с этим спикер уверен: проекты правительства будут становиться все более адресными и при этом цифровыми. «Это необходимо для того, чтобы точность решений была выше», – указал собеседник.

    «В целом, эффективность Мишустина во многом обуславливается тем, что он умеет таргетировать инфляцию, а также четко понимает так называемые критерии нуждаемости. Поэтому я уверен, правительство будет двигаться в сторону еще большего повышения точности работы», – рассуждает Матвейчев.

    На этом фоне депутат обратил внимание на кадровую политику президента Путина и его четкое понимание того, с кем он намерен решать стоящие перед страной задачи. По словам парламентария, за несколько лет у госслужащих было немало возможностей продемонстрировать свой уровень профессионализма. «Сформировалось поколение эффективных и, в хорошем смысле, креативных чиновников. Поэтому сейчас можно говорить о том, что мы имеем одну из лучших команд за последние десятилетия», – убежден спикер.

    «Однако всегда найдется что-то, что можно улучшить. И в этом смысле, судя по всему, стоит ожидать смены какого-то числа вице-премьеров и министров. Но не думаю, что мы увидим кого-то принципиально нового. Это будут профессионалы, которые уже проявили себя ранее», – заключил Матвейчев.   

    Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За него проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались. Вскоре после этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность, указано на сайте Кремля.


    Сам Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и обратил внимание на консолидацию общества вокруг главы государства и его курса развития, а также пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

    Также Мишустин заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни, депутатам предстоит утвердить новый кабинет министров. Глава кабмина назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы. По его словам, основой станет именно послание Путина Федеральному собранию.

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    11 мая 2024, 03:15 • Новости дня
    МИД: Украина атакует российские регионы британским оружием

    МИД России: Поставляемое Британией оружие применяется ВСУ для атак на российские регионы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемое Великобританией вооружение для атак на российские регионы. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», – сказал Беляев в интервью ТАСС.

    По словам дипломата, Лондон является одним из главных поставщиков вооружений киевскому режиму и активно продвигает поставки оружия Украине другими странами. Беляев отметил, что с 2022 года Великобритания выделила на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов.

    Дипломат также обратил внимание, что выделение нового пакета военной помощи Киеву на 500 млн фунтов стерлингов связано с попыткой Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.

    Беляев считает, что британские консерваторы используют военную поддержку Украины в своих политических интересах, чтобы удержать власть на грядущих выборах в парламент. Он также выразил мнение, что главным выгодоприобретателем от поставок оружия Киеву является британский военно-промышленный комплекс.

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    10 мая 2024, 18:33 • Новости дня
    Украина вышла из соглашения СНГ о полетах самолетов спецназначения

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина официально объявила о выходе из соглашения о полетах воздушных судов спецназначения в рамках Содружества Независимых Государств, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Целью выхода из соглашения он назвал «обеспечение национальной безопасности, усиление мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

    Соглашение, о котором идет речь, касается полетов воздушных судов спецназначения с главами государств, председателями Верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

    Ранее Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС.

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    10 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» в течение недели освободила пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ около Стельмаховки, Новоселовского ЛНР, Новосадового ДНР и Синьковки Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах рядом с Крахмальным Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.

    Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Кроме того, подразделения Южной группировки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ под Спорным, Андреевкой, Елизаветовкой, Курдюмовкой, Победой и Григоровкой ДНР.

    Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ ву Красного ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе американский БТР М113, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и три полевых склада боеприпасов.

    Также подразделения группировки «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника поблизости от Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard и два Abrams, 16 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и БМП Marder, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire.

    В это же время группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны оуоло Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки ДНР. Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение ВСУ в районах Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного Херсонской области и Павловки Запорожской области.

    Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих и 20 орудий полевой артиллерии, из них – 11 американских М777.

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    10 мая 2024, 10:35 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прошлой ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители рассказали, что удар был очень мощный. Утром из Николаева приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили район вокзала, СБУ и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления, передает РИА «Новости».

    В Новопетровке удар был нанесен по расположению солдат ВСУ, которых на днях перевели туда, всего там находилось около 400 человек. Лебедев уточнил, что пока конкретики по ситуации нет, село оцеплено, а местным жителям временно запрещено покидать свои дома.

    По словам Лебедева, примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины.

    Ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова. В Николаеве работали система ПВО, однако взрывы слышны не были.

    Ранее подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области.

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    11 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    ЕС согласовал черновик проекта гарантий безопасности для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз согласовал черновик проекта соглашения о гарантиях безопасности для Украины без возможности прямого участия военных ЕС в конфликте против России, пишет немецкое издание Welt.

    По данным издания, черновик проекта, включающий политическую, военную и экономическую помощь Украине, вынесен на обсуждение с Киевом, передает РИА «Новости».

    При этом в проекте указано, что прямое участие военных ЕС на стороне ВСУ в конфликте против России исключается.

    Также в тексте указано, что гарантии будут действовать до тех пор, пока страна не станет членом ЕС и НАТО.

    Известно, что ЕС намерен предоставить эти гарантии не позднее начала июля.

    Политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что НАТО осознают последствия введения войск альянса в зону боевых действий между Украиной и Россией.

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    11 мая 2024, 04:58 • Новости дня
    В Курской области перехватили два украинских беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Тим Курской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены 2 украинских БПЛА самолётного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», – написал он в Telegram-канале.

    Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, так как это может быть опасно.

    «О находке обломков следует сообщать по телефону 112», – подчеркнул Старовойт.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области сбито несколько воздушных целей, пострадали восемь человек.

    Трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое – в городскую больницу №2 города Белгорода. Трем пострадавшим помощь была оказана на месте.

    В результате атаки повреждены 21 частный дом и одна надворная постройка в поселке Новосадовый, 22 частных дома и четыре автомобиля в селе Таврово, окна в четырех квартирах многоквартирного дома в поселке Дубовое, два автомобиля в селе Стрелецкое, а также один частный дом в селе Никольское.

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    Путин собирает команду под решение сложных задач

    Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме. По мнению экспертов, предыдущий состав правительства справился с большинством вызовов последних лет, но перед новой командой премьера будут поставлены куда более сложные и масштабные задачи. Подробности

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    Независимость помогла Донбассу вернуться в Россию

    В ДНР и ЛНР отмечается десятая годовщина референдума о независимости. Участники тех событий вспоминают, с каким воодушевлением участвовали в плебисците, который стал важным этапом для последующего воссоединения с Россией. Почему тогда сторонникам федерализации Украины не удалось договориться с новыми киевскими властями и пришлось выбрать свой непростой путь к воссоединению с Россией через независимость? Подробности

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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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