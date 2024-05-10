Слуцкий предложил сделать Бута ответственным за авиацию в составе нового правительства

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что Бут – мужественный человек и профессионал в сфере авиации.

«Я думаю, это укрепит правительство, укрепит тех, кто занимается <…> производством, <…> и тех, кто эксплуатирует авиационную технику», – передает слова Слуцкого ТАСС.

Слуцкий считает, что в ближайшем будущем решение о создании авиапрома как отдельного федерального ведомства имеет под собой «самые предметные основания».

Также лидер ЛДПР предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Он также сообщил, что фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, который показал себя высочайшим профессионалом.

Ранее полперд президента в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.