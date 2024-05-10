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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    10 мая 2024, 15:40 • Новости дня

    Слуцкий предложил сделать Бута ответственным за авиацию в составе нового правительства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать члена ЛДПР, депутата Законодательного собрания Ульяновской области Виктора Бута ответственным за авиацию в новом составе российского правительства.

    Он отметил, что Бут – мужественный человек и профессионал в сфере авиации.

    «Я думаю, это укрепит правительство, укрепит тех, кто занимается <…> производством, <…> и тех, кто эксплуатирует авиационную технику», – передает слова Слуцкого ТАСС.

    Слуцкий считает, что в ближайшем будущем решение о создании авиапрома как отдельного федерального ведомства имеет под собой «самые предметные основания».

    Также лидер ЛДПР предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Он также сообщил, что фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, который показал себя высочайшим профессионалом.

    Ранее полперд президента в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

    9 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Британский эксперт Меркурис: Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Подразделение, эксплуатирующее танки Abrams, – 47-я механизированная бригада ВСУ – публично выступила против поручения США об отводе этих машин с фронта, сказал Меркурис на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поручение решили дать, поскольку эти танки оказались «слишком уязвимы» для российских атак.

    Если бы 47-я бригада согласилась убрать с передовой танки, она осталась бы без танков. Но из-за этого решения в последние несколько дней появилось множество фото с подбитыми американскими танками. Также есть много фото уничтоженных БМП Bradley, заключил Меркурис.

    В последний раз Минобороны России сообщало об уничтожении американского Abrams 7 мая.

    Коментарии (18)
    9 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом

    Гончаренко: Глава Европарламента Метсола выступила в Раде перед пустым залом

    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Европарламента Роберта Метсола, прибывшая в Киев в четверг, выступала в Верховной раде перед пустым залом, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    На момент выступления Метсолы в зале практически не осталось депутатов – «не дотерпели», сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Европарламента назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы.

    Коментарии (14)
    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

    Коментарии (26)
    9 мая 2024, 16:03 • Новости дня
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России.

    В базе МВД при введении запроса с именами этих политиков выводится надпись: «По вашему запросу нет информации». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее МВД России объявляло в розыск Зеленского, Порошенко и нескольких других функционеров киевского режима.

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    9 мая 2024, 17:32 • Новости дня
    Оскорбившего пенсионерок блогера задержали в аэропорту
    Оскорбившего пенсионерок блогера задержали в аэропорту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержали оскорбившего пожилых женщин подозреваемого, он делал это для продвижения своего блога, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Оперативники выявили ролик в Сети, где мужчина оскорбил пожилых женщин, они установили подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель, у него есть две судимости, указала Волк в своем Telegram-канале.

    Мужчина оскорблял женщин на видео «с целью успеха своего блогерства», добавила представитель ведомства.

    Подозреваемый испугался волны негодования в свой адрес, он попытался сбежать в страну ближнего зарубежья, но его задержали полицейские в аэропорту.

    Проводится проверка, будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

    Коментарии (19)
    9 мая 2024, 20:31 • Новости дня
    В Армении запустили процедуру импичмента Пашиняна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт объявил о начале процедуры импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в парламенте.

    Об этом архиепископ Баграт заявил после того, как Пашинян не ответил на озвученное им в ходе многотысячного митинга в центре Еревана требование уйти в отставку, передает ТАСС.

    «Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями», – сказал он.

    В четверг сторонники движения «Тавуш во имя родины» организовали многотысячную акцию протеста против решения армянских властей провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном. К площади Республики в центре Еревана, где проходит акция, стянуты полицейские силы и спецтехника.

    На прошлой неделе в Армении задержали более 30 протестующих против делимитации.

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    9 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва признательна Лаосу за передачу танков Т-34, они являются символом Победы и важны для воспитательной работы с молодежью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

    «Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом Победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе российско-лаосских переговоров Путин также сообщил, что возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса окажет благоприятное воздействие на туризм.

    «Держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока», – сказал глава российского государства.

    Переговоры Путина и Сисулита прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Перед этим президент Лаоса в числе почетных зарубежных гостей присутствовал на параде Победы в Москве.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Кубы.

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    9 мая 2024, 19:55 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слова Туска о солдатах НАТО на Украине

    Захарова: Слова Туска о НАТО на Украине являются подтверждением гибридной войны Запада против России

    Захарова прокомментировала слова Туска о солдатах НАТО на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что на территории Украины присутствуют солдаты НАТО, доказывают ведение Западом гибридной войны против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», – приводит РИА «Новости» комментарий Захаровой.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на Украине «есть немного войск» НАТО.

    Коментарии (17)
    9 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине

    Туск: На Украине присутствуют солдаты НАТО

    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
    @ Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс всеми возможными способами помогает Украине, на ее территории «есть немного войск» НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, на территории Украины находится некоторое количество солдат НАТО, наблюдателей, инженеров, передает РИА «Новости».

    При этом польский премьер не уточнил, солдаты каких стран присутствуют на украинской территории и в каком количестве.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о возможности отправки войск Запада на Украину можно расценивать как эскалацию.

    Коментарии (20)
    10 мая 2024, 06:04 • Новости дня
    Гинцбург назвал причину побочных эффектов вакцины AstraZeneca

    Гинцбург: побочный эффект вакцины AstraZeneca мог возникнуть из-за экономии на очистке

    Гинцбург назвал причину побочных эффектов вакцины AstraZeneca
    @ francesco rossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что опасный побочный эффект вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca мог возникнуть из-за экономии на дополнительной фильтрации и очистке препарата.

    «Вакцина AstraZeneca была самой дешевой, а секретов на этом свете не бывает, особенно когда вопрос касается денег, и больших денег», – заявил Гинцбург в интервью ТАСС.

    По его словам, дешевизна достигалась «довольно-таки примитивной» системой очистки.

    «Как мне показалось из публикаций, которые я видел, хотя специально я вопрос не изучал, там ограничивались только процедурой фильтрации», – пояснил Гинцбург.

    Ранее The Daily Telegraph сообщила, что AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование вакцины на фоне судебных исков от пострадавших от редкого побочного эффекта, вызывающего образование тромбов.

    По словам Гинцбурга, российская вакцина «Спутник V», в отличие от британской, подвергается процедурам дополнительной фильтрации и очистки, что увеличивает стоимость производства, зато исключает побочные эффекты.

    «Можно заключить, что препарат AstraZeneca содержал много побочных продуктов клеточного происхождения наподобие ДНК, двунитевых РНК. Чужеродное ДНК действительно может провоцировать тромбообразования у определенной категории людей. Двунитевая РНК может провоцировать воспаления различного характера», – подчеркнул Гинцбург.

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    9 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве

    Лукашенко о параде в Москве: Очень достойно

    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад на Красной площади в Москве, посвященный Дню Победы, ему очень понравился.

    «Очень достойно», – сказал глава республики, отвечая на вопрос о параде, передает РИА «Новости».

    Лукашенко принес на парад своего шпица Умку.

    Напомним, на парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне прибыли главы зарубежных стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

    Коментарии (9)
    10 мая 2024, 07:54 • Новости дня
    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера

    В Польше нашли могилу актера Януша Шереметы, ставшего наемником и погибшего на Украине

    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Могила польского наемника Януша Шереметы, погибшего на Украине, найдена на небольшом приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

    Шеремета, мечтавший об актерской карьере, был ликвидирован под Артемовском (Бахмут) в декабре 2022 года, сообщает корреспондент РИА «Новости», который обнаружил захоронение.

    Отмечается, что на черной могильной плите выгравирована фотография Шереметы в военной форме и надпись: «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год».

    Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 21 год он переехал в Великобританию, но спустя десять лет вернулся на Украину, где увлекся казачьей культурой и даже выступал в казачьем уличном театре под псевдонимом «Казак».

    В 2017 году Шеремета вновь уехал в Великобританию, чтобы учиться в школе актерского мастерства. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах и рекламных проектах, но большой карьеры не сделал.

    В начале 2022 года Шеремета вступил в «интернациональный легион» Украины и отправился воевать. В июле он давал интервью польскому телеканалу Polsat в качестве командира взвода и рассказывал о бое с российскими силами под Харьковом, где от его группы из 12 человек осталось всего трое.

    В соцсетях Шеремета активно публиковал фото и видео с оружием, а также видеозаписи боевых действий. В одном из таких видео он запечатлел, как японский наемник добивает раненого российского военнослужащего гранатой.

    Шеремета был убит под Бахмутом гранатой с дрона.

    По данным Министерства обороны РФ, за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти не препятствуют участию своих граждан в боевых действиях на Украине и не привлекают их к ответственности.

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    9 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия могла бы уничтожить Украину за один день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

    «На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

    Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.

    Коментарии (9)
    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

    Коментарии (28)
    9 мая 2024, 17:16 • Новости дня
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского 9 мая вызвало шквал критики в социальных сетях.

    Пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание, что Зеленский в своем обращении 9 мая не сказал о роли СССР в победе над фашизмом, но отметил важность «единения» стран Европы, передает РИА «Новости».

    «Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе», – написал один из комментаторов.

    Еще один читатель призвал Зеленского перестать «пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну», а другой обвинил украинского лидера в том, что тот «продолжает лгать и разжигать конфликт».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы.

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