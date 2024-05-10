Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Слуцкий предложил сделать Бута ответственным за авиацию в составе нового правительства
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать члена ЛДПР, депутата Законодательного собрания Ульяновской области Виктора Бута ответственным за авиацию в новом составе российского правительства.
Он отметил, что Бут – мужественный человек и профессионал в сфере авиации.
«Я думаю, это укрепит правительство, укрепит тех, кто занимается <…> производством, <…> и тех, кто эксплуатирует авиационную технику», – передает слова Слуцкого ТАСС.
Слуцкий считает, что в ближайшем будущем решение о создании авиапрома как отдельного федерального ведомства имеет под собой «самые предметные основания».
Также лидер ЛДПР предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Он также сообщил, что фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, который показал себя высочайшим профессионалом.
Ранее полперд президента в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.