Мишустин пообещал, что власти будут добиваться повышения доходов россиян

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что к 2030 году, согласно поручению президента, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Для этого должен быть не только увеличен валовый выпуск товаров и услуг, но и рост должен сопровождаться повышением уровня доходов населения, передает ТАСС.

По словам Мишустина, добиться этого можно при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета. Кроме того, Мишустин заявил о планах до 2030 года повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса.

Также он рассказал, что власти намерены развивать отечественную промышленности, в ближайшие годы объемы производства должны вырасти на десятки процентов.

Кроме того, Мишустин планирует увеличить на две трети объем несырьевого неэнергетического экспорта, сельхозпродукции – в 1,5 раза.

Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.