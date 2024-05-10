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Мишустин пообещал, что власти будут добиваться повышения доходов россиян
Власти России будут добиваться не только развития экономики в целом, но и повышения доходов граждан, заявил и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.
Он отметил, что к 2030 году, согласно поручению президента, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Для этого должен быть не только увеличен валовый выпуск товаров и услуг, но и рост должен сопровождаться повышением уровня доходов населения, передает ТАСС.
По словам Мишустина, добиться этого можно при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета. Кроме того, Мишустин заявил о планах до 2030 года повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса.
Также он рассказал, что власти намерены развивать отечественную промышленности, в ближайшие годы объемы производства должны вырасти на десятки процентов.
Кроме того, Мишустин планирует увеличить на две трети объем несырьевого неэнергетического экспорта, сельхозпродукции – в 1,5 раза.
Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.