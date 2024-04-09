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Кириенко в Бердянске обсудил развитие мобильной связи и интернета в Запорожской области
Бердянск Запорожской области с рабочим визитом посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале он рассказал, что Кириенко в рамках визита осмотрел ход работ в образовательном центре «Маяк» и детском оздоровительном лагере «Искра», на базе которого откроется центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Планируется, что «Воин» будет открыт к лету 2025 года, а центр «Маяк» уже в этом году.
Балицкий указал, что благодаря поддержке и президента России, правительства РФ и самого Кириенко, в Запорожской области укрепляется патриотическое воспитание молодежи, создаются базы для развития, творчества и образования наших ребят.
Также прошло совещание под председательством Кириенко, где вместе с представителями Министерства цифрового развития Российской Федерации были обсуждены основные вопросы развития цифровизации в регионе, написал Балицкий.
В первую очередь это налаживание стабильной мобильной и интернет-связи в Запорожской области. Правительство Российской Федерации совместно с администрацией Запорожской области постоянно работают над улучшением и стабилизацией покрытия мобильной связи в регионе. Уже установлены и введены в работу более трехсот базовых станций, которые увеличат процент покрытия области. Также идет постоянная планомерная работа по цифровизации образовательных и социальных учреждений Запорожской области, отметил Балицкий.