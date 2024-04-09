Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
В телефоне убитого военного ВСУ нашли снятое в Донбассе порно с детьми от трех до 14 лет
В ходе эксгумации тел украинских военных в Попасной ЛНР был обнаружен телефон с фото и видео порнографического характера с участием детей, сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов.
Как указал Белов, в Попасной представители межведомственной рабочей группы по поиску мест захоронений подняли из подвала частного жилого домостроения останки трех человек. По его словам, форма двух человек указывает на их причастность к ВСУ, а третий был в одежде стиля «милитари», но на нем не было никаких опознавательных четких знаков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе осмотра тел были обнаружены несколько кнопочных телефонов, смартфон и планшет. Белов рассказал, что во время изучения MicroSD-карты смартфона был найден скрытый раздел, к которому пришлось искать доступ. После открытия всех файлов стало понятно, что на MicroSD-карте хранились фото, содержащие порнографические изображения детей, подчеркнул он.
По его словам, в ходе первичного анализа фото было установлено, что это были не единичные скачанные фотографии, а непосредственно снятые в данном районе Донбасса. Белов уточнил, что исходя из анализа найденных в телефоне данных к съемкам привлекали дети от трех до 14 лет.
Со слов советника главы ЛНР Анны Сороки, исследование останков обнаруженных тел показало, что все трое мужчин погибли в результате артиллерийского обстрела. У двоих в украинской форме были подписаны бушлаты, это оказались два брата. Однако документов или каких-то опознавательных знаков у третьего мужчины – носителя телефона с детской порнографией – не было.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии на Украине.