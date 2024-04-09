В телефоне убитого военного ВСУ нашли снятое в Донбассе порно с детьми от трех до 14 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Белов, в Попасной представители межведомственной рабочей группы по поиску мест захоронений подняли из подвала частного жилого домостроения останки трех человек. По его словам, форма двух человек указывает на их причастность к ВСУ, а третий был в одежде стиля «милитари», но на нем не было никаких опознавательных четких знаков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе осмотра тел были обнаружены несколько кнопочных телефонов, смартфон и планшет. Белов рассказал, что во время изучения MicroSD-карты смартфона был найден скрытый раздел, к которому пришлось искать доступ. После открытия всех файлов стало понятно, что на MicroSD-карте хранились фото, содержащие порнографические изображения детей, подчеркнул он.

По его словам, в ходе первичного анализа фото было установлено, что это были не единичные скачанные фотографии, а непосредственно снятые в данном районе Донбасса. Белов уточнил, что исходя из анализа найденных в телефоне данных к съемкам привлекали дети от трех до 14 лет.

Со слов советника главы ЛНР Анны Сороки, исследование останков обнаруженных тел показало, что все трое мужчин погибли в результате артиллерийского обстрела. У двоих в украинской форме были подписаны бушлаты, это оказались два брата. Однако документов или каких-то опознавательных знаков у третьего мужчины – носителя телефона с детской порнографией – не было.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии на Украине.