МИД: Россия ответит Киеву в случае нарушения прав дипсобственности

Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева

Сенатор Долгов: Выгораживая террористов, США прикрывают свою причастность к преступлениям Украины

Tекст: Евгений Поздняков

«Западные лидеры по своей натуре являются «наперсточниками». Они привыкли врать и изворачиваться. С помощью ложных фактов Вашингтон и Брюссель выстраивают совершенно иную информационную реальность для своих граждан, в которой им удобно находиться. Трагедия в «Крокусе» это в очередной раз продемонстрировала», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Россия проводит тщательное расследование теракта. О том, что следы преступников ведут на Украину, говорит целая совокупность факторов. Казалось бы, показания самих обвиняемых о том, что некий Сайфулло из Киева помогал им координировать действия и планировать бегство, должны развеять последние вопросы даже у сомневающихся», – подчеркнул собеседник.

«Однако западные государства продолжат обелять Украину. Им не нужна правдивая картина событий. Они готовы заменить ее на крайне надуманную версию собственного производства, лишь бы она соответствовала их интересам. Нельзя забывать и о том, что с помощью выгораживания реальных террористов, Вашингтон в том числе пытается прикрыть собственную причастность к преступлениям офиса Зеленского», – уточнил он.

«В этой информационной борьбе против России они готовы поступиться любыми принципами. Некогда западные страны отстаивали свободу слова. Что теперь? Американским СМИ рассылаются указания, как именно нужно освещать трагедию в «Крокусе». Об объективности местных изданий в таких условиях не может идти и речи», – считает сенатор.

«К сожалению, мы будем сталкиваться с попытками отрицать очевидное еще очень долго. Утихомирить завравшийся Запад сумеют лишь наши успехи в зоне СВО. А пока России важно продолжать свою работу: собирать больше доказательств о произошедшем теракте, полностью восстанавливать картину случившегося и рассказывать миру правду о том, кто стоит за этим», – резюмирует Долгов.

Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины всего лишь 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».