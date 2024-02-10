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    Мюнхенская речь Путина оказалась пророческой
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    Арахамия признался, что у ВСУ осталось оружия на два месяца боев
    В Венгрии рассказали, чего никогда не сделают для Украины
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    4 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    21 комментарий
    10 февраля 2024, 17:13 • Новости дня

    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подтвердила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине, передает ТАСС.

    Представитель МИД России подчеркнула, что любые подобные враждебные шаги режима президента Украины Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа России, поэтому на принципе взаимности Департамент горимущества Москвы расторг аренду на земельные участки, предоставленные под украинское посольство. Захарова подчеркнула, что украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована.

    Ранее СМИ сообщали, что договор аренды с посольством Украины в Москве был расторгнут, как ответная мера на решение Киевского горсовета.

    9 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам

    Соседка матери Сырского рассказала, что новый главком ВСУ признался в ненависти к украинцам

    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соседка родителей Александра Сырского, проживающих во Владимире, рассказала, что новый главком ВСУ признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев, которые сидят с ним в одном штабе.

    Соседка рассказала RT, что Сырский признался матери, когда последний раз приезжал в Россию, примерно в период с 2008 года по 2010-й, что украинцы очень хитрые и пронырливые, особенно те, кто с ним в одном штабе сидит. По ее словам, главком ВСУ смирился с такой ситуацией, потому что у него там, на Украине, вся жизнь прошла.

    Кроме того, она рассказала, что Сырский звонит своей матери «каждый божий день» или пишет сообщения. «Если бы Сырский отказался [от должности главкома ВСУ], его бы расстреляли», – уверена соседка, добавив, что никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»

    Общается ли Сырский с отцом-полковником, который служил в разных городах России и в Германии, неизвестно.

    Ранее в Сети было опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

    Коментарии (41)
    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    9 февраля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского

    Требующие вернуть Залужного вышли на митинг в центре Киева

    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На митинг против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ), который начался на площади Независимости («майдан») в центре Киева, пришли несколько десятков человек, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», участники акции скандировали лозунги: «Зеленского – вон (геть)!» и «Верните генерала Залужного». Отмечается, что некоторые пришли с плакатами, на которых также были написаны эти лозунги. По данным украинских СМИ, обстановка в районе проведения акции спокойная, военных среди ее участников нет, передает ТАСС.

    В пятницу бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание героя Украины.

    Напомним, Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

    Коментарии (19)
    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    36 комментариев


    Коментарии (52)
    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    36 комментариев

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

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    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    10 февраля 2024, 02:41 • Новости дня
    После взрывов в Харькове начался сильный пожар
    После взрывов в Харькове начался сильный пожар
    @ кадр из видео

    В Харькове, где, по сообщениям украинских СМИ, произошли взрывы, начался сильный пожар.

    «После прилета по промзоне в Харькове начался сильный пожар», – передает RT.

    Как пишут «Военкоры русской весны», «похоже, что уничтожено топливохранилище».

    Кроме того, взрывы произошли в городе Измаиле Одесской области Украины. Повторный взрыв произошел в Одессе. Новые взрывы раздались и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Одессе и в Харькове, в городе Очакове Николаевской области Украины и в прибрежных районах Херсона.

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    10 февраля 2024, 05:26 • Новости дня
    Залужный сообщил, что не занимает никаких должностей

    Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ не перешел на новую должность

    Залужный сообщил, что не занимает никаких должностей
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уволенный с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерий Залужный в первом заявлении после указа об отставке сообщил, что не занимает сейчас никаких должностей.

    Залужный заявил, что для него «большая честь получить звание Героя Украины». Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми вывел Залужного из состава Совбеза и ставки верховного главнокомандующего, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 00:58 • Новости дня
    Знакомая семьи Сырского заявила, что его родителям стыдно за сына

    Знакомая семьи Сырского рассказала, что его родителям-патриотам в России стыдно за сына

    Tекст: Антон Антонов

    Родители главкома ВСУ Александра Сырского, которые живут в России – патриоты, им стыдно за сына, сообщила их знакомая.

    Женщина рассказала, что Сырского и его брата родители «избаловали своей добротой», дети были «себе на уме». При этом сами родители жили «душа в душу», всегда участвовали в «Бессмертном полку». Сейчас они об Александре не говорят совсем, «будто его и не было никогда».

    Кроме того, женщина сказала, что некоторые жители Владимира, где живут родители Сырского, винят их в том, что они вырастили «такого злодея». «Мне их жалко по-человечески. Не дай Бог никому таких сыновей», – приводит ее слова RT.

    Напомним, соседка родителей Сырского, рассказала, что тот признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев. В Сети опубликовано письмо матери Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат Сырского Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын Сырского выступал в поддержку российской операции в Сирии.

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    10 февраля 2024, 01:59 • Новости дня
    В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных

    Подоляк заявил об участии в боях 200–300 тыс. из 1 млн мобилизованных

    В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В вооруженные силы Украины мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тысяч, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк заявил, что «мобилизация, ротация и демобилизация – это пробел, который нужно решить». По его словам, военкоматы должны работать «немного иначе», передает РИА «Новости».

    Со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского он заявил, что «практически миллион сегодня мобилизованных», из них 200–300 тыс. были на фронте, «остальные были очень далеко» от боевых действий, передает ТАСС.

    Подоляк считает, что новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому необходимо устроить аудит военнослужащих и определиться с необходимым количеством военных. Подоляк сказал, что мобилизация не может быть одномоментной, она должна вестись постоянно. По его словам, в рамках «феномена справедливости» требуется определить, кто и каким образом будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта.

    По словам Подоляка, за мобилизационные процессы должно отвечать военное руководство. Он указал, что уволенный с поста главкома ВСУ Валерий Залужный этого не делал.

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

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    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

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    10 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    РИА «Новости»: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Договор аренды с посольством Украины в Москве расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что МИД России ответил на угрозы Киева национализировать здание российского посольства, но в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось.

    Отмечается, что в дипломатии существует принцип взаимности, который предполагает зеркальный ответ на подобные действия.

    Ранее в Киеве переименовали в честь ВВС Украины Воздухофлотский проспект, где находится здание посольства России. Теперь он носит название Воздушных сил Украины.

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    9 февраля 2024, 19:37 • Новости дня
    Политолог: Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ

    Политолог Лизан: Назначение Сырского делает Зеленского лично ответственным за положение дел на фронте

    Политолог: Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Критика в адрес Александра Сырского позволит западным странам отмежеваться от возможных поражений ВСУ, возложив ответственность за них на Владимира Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Иван Лизан. Ранее назначение Сырского на пост главкома ВСУ вызвало волну критики в западных СМИ.

    «Западные лидеры прекрасно понимают, что текущий конфликт складывается не в пользу Украины. ВСУ давно не достигали ярких и значимых побед, в связи с чем США и пытаются постепенно отмежеваться от офиса Зеленского хотя бы в информационном плане. Думаю, именно этим и объясняются холодные комментарии американских СМИ о назначении Сырского на должность главнокомандующего», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Западные издания активно обсуждают фигуру Залужного. Называют его героем и одним из лучших генералов современности. В отношении его преемника высказываются более сдержанно или критически, при этом отмечая, что его приход на руководящую должность – инициатива президента Украины. Таким образом, Вашингтон пытается снять с себя ответственность за будущие провалы ВСУ», – отмечает собеседник.

    «Тот факт, что Сырский является общеизвестным протеже Зеленского, может принести руководству страны серьезные проблемы в будущем. СМИ часто писали о его безоговорочной лояльности действующей власти. Более того, его назначение целиком и полностью связывают с единоличным решением Зеленского. Для него слабый генерал удобен», – подчеркивает он.

    «Соответственно, все ошибки нового главнокомандующего будут восприниматься как промахи самого президента. В такой ситуации откреститься от проблем на фронте не получится. Ситуация сложилась таким образом, что в глазах мировой общественности и населения Украины Зеленский лично поручился за профессионализм Сырского», – считает эксперт.

    «При этом данное назначение, скорее всего, упростит коммуникацию ВСУ с западными странами. Залужный был крайне амбициозным человеком, прямое общение которого с Вашингтоном и НАТО в определенный момент стало опасным для Зеленского. Именно поэтому руководство страны и не позволяло в последнее время экс-главкому идти на контакт с иностранными державами», – указывает политолог.

    «Сырский в этом плане выглядит куда более компромиссной фигурой. Он не станет перечить политическому руководству страны. Если же ему потребуется передать США какую-либо информацию в срочном порядке, то он, думаю, обратится к Умерову, который также зачастую контактирует с западными государствами от лица Зеленского», – резюмирует Лизан.

    Ранее телеканал CBS News выразил мнение, что преемнику Залужного будет достаточно трудно найти взаимопонимание в общении с НАТО и Вашингтоном. Отмечается, что Сырскому придется налаживать отношения с партнерами в условиях, когда «ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского».

    При этом в целом западные СМИ сильно критикуют нового главкома ВСУ. Издание Politico характеризует его в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Подчеркивается, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    10 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    В Харькове уничтожили объект критической инфраструктуры

    Прокуратура Украины заявила об уничтожении объекта критической инфраструктуры в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    При взрыве в Харькове полностью уничтожен объект критической инфраструктуры, сообщили в региональной украинской прокуратуре.

    По информации ведомства, объект критической инфраструктуры уничтожен полностью, произошла утечка дизельного топлива, вспыхнули масштабные пожары, передает РИА «Новости».

    Накануне в Одесской и Харьковской областях Украины прозвучала воздушная тревога, после чего в Одессе и в Харькове произошли взрывы.

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    10 февраля 2024, 02:17 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Свыше 860 тыс. пользователей поставили отметку «мне нравится», около 270 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 8,3 млн просмотров, передает ТАСС.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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