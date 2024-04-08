Эксперт: «Время героев» даст участникам СВО возможность проявить себя в гражданской сфере

Политолог Григорьев: Реализация программы «Время героев» – это новый этап качественного обновления элит России

Tекст: Олег Исайченко

«Я максимально положительно оцениваю президентскую образовательную программу «Время героев». И у меня есть немало коллег из добровольческих отрядов, которые относятся к ней с большим интересом. Многие из них уже подали заявки на участие», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии.

«Все кандидаты – очень достойные люди. Безусловно, их участие в работе государства, в гражданской жизни нашей страны, будет весомым. В целом для России будет полезен нынешний процесс качественного обновления элит, когда настоящие патриоты, проявившие себя на фронте, получают возможность применить полученные навыки управления в гражданской сфере», – подчеркнул он.

«Эта программа действительно нужна и полезна. Для нашей страны она имеет совершенно уникальный характер, по крайней мере – после 1991 года. При этом в советские годы практика задействования военных в гражданской системе уже существовала и, на мой взгляд, принесла много положительных эффектов», – добавил спикер.

Напомним, в понедельник завершился этап регистрации заявок на первый поток президентской образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Всего на программу поступило больше 44 тыс. заявок от представителей всех 89 регионов России.

«Будут и последующие этапы, поскольку по поручению президента России программа будет действовать на регулярной основе. По результатам выполнения заданий этапа регистрации и онлайн-тестирования будут определены участники обучения. Отбор будет строгий, на программу попадут не все, но у всех будет возможность попробовать снова», – сказал Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей».

Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Продолжительность обучения – около двух лет.

Напомним, о старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок. Также Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» пояснял, что программа «Время героев» создаст в России запас прочности в области кадрового потенциала.