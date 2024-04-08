Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в материале, Москва показала себя более чем устойчивой, когда начались санкции Запада», передает ТАСС.

Газета напоминает, что рубль восстанавливает свою стоимость МВФ прогнозирует рост ВВП России в этом году составит 2,6%, что выше, чем у участников G7 и обусловлено крупными расходами на оборону, высокими ценами на нефть и торговыми соглашениями с Китаем.

Статья посвящена сложностям, с которыми сталкиваются студенты из России, которые приезжают на учебу в Испанию. Издание указывает что, студенты из России не могут открыть счета и совершить банковские переводы из-за санкций Запада. Также издание обращает внимание на высокую стоимость перелетов в Россию из-за отсутствия прямого авиасообщения с Испанией.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявлял, что российское диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.