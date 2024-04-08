Песков посоветовал иностранным журналистам внимательнее слушать Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

На брифинге один из журналистов иностранного СМИ попросил Пескова объяснить слова российского лидера про возможность атак исламских фундаменталистов.

«Вы контекст все-таки внимательно посмотрите. Там определенный контекст, из которого вы сейчас вырываете фразу», – сказал Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что полные тексты выступлений Путина доступны на официальном сайте Кремля, в том числе на английском языке.

Напомним, на съезде Федерации независимых профсоюзов России Путин заявил, что РФ была «поставлена в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет».

Глава государства также заявил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране существует межконфессиональное единство и согласие.