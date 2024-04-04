  • Новость часаРоссийские войска в зоне СВО улучшили положение на четырех направлениях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
    Столтенберг: Боевые действия на Украине нужны для защиты НАТО
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    Путин заявил о форсированном индустриальном развитии в России
    Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    Лавров присказкой отреагировал на слова Зеленского о переговорах
    Число желающих служить контракту резко возросло в Подмосковье и Петербурге
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    16 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    10 комментариев
    4 апреля 2024, 14:32 • Новости дня

    Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

    Путин назвал целью заказчиков теракта в «Крокусе» нанесение удара по единству России

    Tекст: Александра Юдина

    Основной целью заказчиков теракта в Крокус Сити Холле» было нанесение удара по единству России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, основной целью кровавого и ужасного террористического акта стало нанесение удара по единству России, других целей не просматривается, передает ТАСС.

    Путин добавил, что сторонние факторы поставили страну в такое положение, когда она вынуждена защищаться вооруженным путем.

    Также глава государства отметил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране существует межконфессиональное единство и согласие.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидной причастности Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    В Европарламенте также заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».

    3 апреля 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что мост между Сахалином и материковой частью страны необходим, об этом глава государства сказал на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    «Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям.


    Коментарии (52)
    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

    Коментарии (25)
    3 апреля 2024, 22:01 • Новости дня
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская разведка заранее не знала, что террористы планировали напасть именно на «Крокус Сити Холл», заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированные источники.

    Он отметил, что в предупреждении США России говорилось о месте «публичного скопления», передает РИА «Новости».

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».

    Коментарии (11)
    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2024, 06:37 • Новости дня
    Отделку стен зала «Крокуса» обвинили в распространении пожара

    Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Материалы отделки стен зрительного зала «Крокус Сити Холла» могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами, считают в правоохранительных органах.

    «По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», – сообщил представитель силовиков ТАСС.

    Он добавил, что кроме высокой горючести материалы обладали высокой токсичностью при горении и выделяли большое количество ядовитого дыма.

    В правоохранительных органах уточнили, что сейчас изучают и анализируют информацию, документы и сертификаты соответствия на использованные в отделке концертного зала материалы.

    По словам очевидцев, после поджога террористами огонь почти моментально распространился практически на всю стену зала.

    Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.

    Коментарии (13)
    3 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин присвоил ректору МГУ Садовничему звание Героя Труда
    Путин присвоил ректору МГУ Садовничему звание Героя Труда
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с ректором Московского государственного университета (МГУ) Виктором Садовничим, который сегодня отмечает 85-летний юбилей.

    Президент вручил ректору букет цветов, а утром глава государства направил Садовничему поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения, передает ТАСС.

    Ранее Путин присвоил Садовничему звание Героя Труда.

    Коментарии (4)
    3 апреля 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов в новых регионах, в частности, к сдаче в эксплуатацию готовы перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. <…> Напомню, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития», – передает слова Путина официальный Telegram-канал «Кремль. Новости».

    Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора Чайки на 140 коек – самое современное в ДНР медучреждение в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья мощностью до 7000 родов в год. В состав нового перинатального центра входят 10 отделений, в том числе отделение патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии как для взрослых, так и новорожденных, родовой блок с двумя операционными, отделение выхаживания новорожденных, клинико-диагностическая лаборатория. Центр укомплектован необходимой современной мебелью и передовым высокотехнологичным медицинским оборудованием.

    Филиал Волгоградской Академии МВД России находится в Мариуполе, с 1 сентября к обучению в нем приступят около 600 человек (филиал рассчитан на 705 человек). Открытие будет иметь социальный эффект. Увеличится количество мест специального образования для жителей региона, позволит решать проблему формирования территориальных подразделений МВД из числа местных жителей.

    Также в Мариуполе строится комплекс многоквартирных домов по улице Гугеля. В жилой комплекс входят 10 домов общей площадью 65,1 тыс. кв. м, с комплексным благоустройством прилегающей территории. Общее количество квартир жилого квартала составляет порядка 600 шт.

    Окончание незавершенных строительством жилых домов осуществлялось с целью передачи в жилищный фонд города Мариуполя и последующего предоставления жилых помещений в качестве компенсации жителям города взамен жилья, утраченного в период боевых действий. Плановый срок завершения работ – сентябрь 2024 года.

    В ЛНР завершено строительство Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. В структуру специализированного зала тяжелой атлетики ГБУ ДО ЛНР «СШОР по тяжелой атлетике» входят 10 рабочих поверхностей (помостов). Одновременно возможно проводить тренировочную работу с 20 спортсменами. Так же обустроены раздевалки, душевые и санузлы отдельно для мужчин и женщин.

    После восстановительных работ школа получила обновленный специализированный зал тяжелой атлетики и возможность для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям, что будет способствовать сохранению здоровья подрастающего поколения, пропаганде массовых видов спорта, популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

    Ранее Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2024, 12:11 • Новости дня
    Лавров: Очевидна причастность Украины к терактам в России

    Глава МИД Лавров: Очевидна причастность Украины к множеству терактам в России

    Лавров: Очевидна причастность Украины к терактам в России
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Очевидна причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле», заявил в ходе встречи с послами иностранных государств по теме урегулирования украинского конфликта глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, становится очевидным тот факт, что в трагедии в «Крокусе» есть украинский след, передает ТАСС.

    Также министр отметил, что Украина в связи с многочисленными фактами участия в терактах на территории России стала откровенно террористическим государством.

    Лавров выразил признательность послам за солидарность с россиянами в связи с терактом «Крокусе», заметив, что все послы и участники диппредставительств участвовали в траурной церемонии на девятый день.

    Ранее в Европарламенте заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».

    Коментарии (6)
    3 апреля 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин призвал эффективно использовать средства на восстановление новых регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый вложенный рубль из выделенных на восстановление Донбасса и Новороссии должен эффективно работать, заявил президент России Владимир Путин на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах.

    «Надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырех с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что жители Донбасса и Новороссии заслуживают такого отношения, поскольку проявили мужество и героизм, сохранили стремление к воссоединению с Россией.

    «Поэтому мы со своей стороны должны сделать и сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы эти ожидания людей были оправданы», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин заявил о восстановлении более 10 тыс. объектов в Донбассе и Новороссии.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Песков: Путин дал поручения в связи с паводками

    Песков: Путин получил доклады о ситуации с паводками

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах, передает ТАСС.

    Песков заверил, что Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления.

    Ранее стало известно, что уже 127 домов и 923 участка подтоплено в Алтайском крае.

    Напомним, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что МЧС научилось прогнозировать риски чрезвычайных ситуаций, подобных наводнению в Иркутской области в 2019 году, что позволяет работать на опережение.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о форсированном индустриальном развитии в России
    Путин заявил о форсированном индустриальном развитии в России
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут производить больше товаров благодаря форсированному индустриальному развитию.

    «Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России», – передает ТАСС слова главы государства.

    «На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров. Все это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас», – убежден президент.

    Ранее президент заявил о дефиците кадров в экономике России.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    МИД пообещал сделать политические выводы после расследования теракта в «Крокусе»

    Захарова: Москва сделает политические выводы после расследования теракта в «Крокусе»

    Tекст: Александра Юдина

    Россия после расследования теракта в «Крокус Сити Холле» сделает соответствующие политические выводы на основе установленных фактов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, необходимо четко установить истину, после чего уже делать политические выводы, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что помимо политических, будут сделаны выверенные выводы в области правоохранительных органов и судебной власти.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».

    Коментарии (0)
    4 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперт: Открытие социальных и жилых объектов – это символ будущего для новых регионов

    Член ОП Малькевич: Открытие социальных и жилых объектов в новых регионах очень важно для России и лично для Путина

    Эксперт: Открытие социальных и жилых объектов – это символ будущего для новых регионов
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Личное участие президента в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах свидетельствует о важности данной работы для государства. За последнее время там было реализовано много важных проектов, которые невозможно было представить при Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее Путин принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах.

    «Строительство социальных и жилых объектов в новых регионах очень важно для нашего президента. Владимир Путин сам ставит задачи, контролирует их исполнение, а также лично участвует в церемонии открытия», – сказал Александр Малькевич, первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета.

    «Масштабное строительство в новых регионах является символом интенсивного возрождения исторических русских земель. После возвращения этих субъектов домой государство сосредоточило серьезное внимание на их восстановлении и создании комфортных условий для жизни местного населения», – акцентирует эксперт.

    «Строящаяся инфраструктура открывает перед регионами огромные возможности. Те объекты, которые Россия возводит сейчас, ранее там просто невозможно было представить, потому что Украина не уделяла внимания развитию данных территорий. Новые проекты – это символ уверенности в будущем, что жизненно необходимо каждому», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, реализация масштабных инфраструктурных проектов в условиях обстрелов ВСУ и непростой логистики вблизи линии фронта показывает всему миру, что мы свои планы выполним. Россия не отказывается от заявленных намерений, несмотря ни на какие сложности», – подчеркивает он.

    «Многие объекты, которые были открыты президентом, возводились практически на моих глазах. Особенно хочу отметить перинатальный центр в Донецке. Это современное медицинское учреждение. Также на церемонии запустили филиал Волгоградской Академии МВД России в Мариуполе и спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить и жилищное строительство. Например, сейчас бурно возводятся дома в Мариуполе. В Луганске впервые за долгое время создаются новые кварталы. Активно ремонтируются дороги. Ведется работа по восстановлению памятников и монументов в рамках возрождения исторической памяти», – резюмировал Малькевич.

    Накануне Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии ряда социальных и жилых объектов в новых регионах России. «Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России», – цитирует президента официальный сайт Кремля. Глава государства напомнил, что к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни и социально-экономического развития.

    Среди открытых в среду объектов – Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки. Учреждение состоит из десяти отделений и рассчитано на 140 коек. В центре будут работать 160 врачей и 290 сотрудников среднего медперсонала, в нем смогут принимать до 7 тыс. родов ежегодно. Кроме того, в Луганске закончилось восстановление спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

    В Мариуполе ввели в эксплуатацию десять многоквартирных домов – это около 600 квартир общей площадью 65 тыс. кв. м. Также открыли филиал Волгоградской академии МВД. Ремонтно-восстановительные работы начались в мае 2023 года, на месте филиала находились разрушенные корпуса Мариупольского училища профессиональной подготовки работников милиции.

    Теперь на 11 тыс. кв. м отстроено учебное заведение, оснащенное по последнему слову техники. Учтены вопросы безопасности преподавателей и курсантов. С 1 сентября там начнут учебу около 400 человек. Открытие этого учебного заведения, по мнению Путина, является большим вкладом в расширение образовательных возможностей региона, в решение задач кадрового обеспечения территориальных подразделений МВД.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    Омбудсмен Чечни счел провокациями сообщения о связи смерти Успанова с терактом

    Омбудсмен Чечни Солтаев заявил об отсутствии связи погибшего Успанова с терактом в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание и смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в столичном полицейском участке не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», подобные заявления – это провокации, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев.

    Слухи и домыслы о том, что Успанов якобы был задержан после теракта, распространяют намеренно, родственники чеченца пояснили, что его задержали за несколько часов до этого, указал Солтаев в своем Telegram-канале.

    Успанов умер в отделении полиции, согласно официальной версии правоохранителей, он покончил с собой, добавил омбудсмен.

    К уполномоченному обратился дядя погибшего с просьбой помочь обеспечить тщательную проверку по факту гибели мужчины. Родственники подчеркнули, что Успанов не мог быть причастен к теракту.

    Попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту «носят провокационный характер», подчеркнул Солтаев. Для установления причин произошедшего используются все правовые механизмы, аппарат уполномоченного намерен добиваться тщательной процессуальной проверки по этому факту.

    Коментарии (0)
    Главное
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    С начала конфликта в Газе погибли девять военных ЦАХАЛ с гражданством России
    Отделку стен зала «Крокуса» обвинили в распространении пожара
    Экс-глава отдела полиции Коммунарки задержан в Москве
    В Первоуральске разгорелся скандал из-за группового секса подростков с 11-летней школьницей

    Какими должны быть справедливые налоги в России

    Налоговая система должна помогать сокращать неравенство в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Каким образом власти могут изменить налоги, чтобы они стали более справедливыми, в том числе для семей с детьми? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

    Перейти в раздел

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

    Руководство украинских спецслужб открыто признается, что «разжигает этническую напряженность» в России «с помощью информации». Какими способами и инструментами киевский режим сеет межнациональную рознь в нашей стране и как на самом деле обстоят дела с межэтнической напряженностью? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............