Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Путин назвал целью заказчиков теракта в «Крокусе» нанесение удара по единству России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, основной целью кровавого и ужасного террористического акта стало нанесение удара по единству России, других целей не просматривается, передает ТАСС.

Путин добавил, что сторонние факторы поставили страну в такое положение, когда она вынуждена защищаться вооруженным путем.

Также глава государства отметил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране существует межконфессиональное единство и согласие.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидной причастности Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

В Европарламенте также заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».