Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.
Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.
По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».
По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».