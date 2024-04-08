Задержан подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских

Baza: В Твери задержали подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

Tекст: Ольга Никитина

Задержание произошло около полуночи. По данным канала «360», который ссылается на Telegram-канала Baza, личность подозреваемого была установлена по ориентировке на мотоцикл, на котором он скрывался с места преступления.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление его причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов.

Ранее подозреваемого в убийстве полицейского заметили на дороге, он направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Правоохранители перекрыли съезд с трассы М10 на М11 и объявили план «Сирена».

В МВД просили водителей, которые находились в момент нападения на полицейских в городском округе Чернологовка, прислать записи видеорегистраторов.