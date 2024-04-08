И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Задержан подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских
Baza: В Твери задержали подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
В Тверской области, в микрорайоне Химинститут, был задержан мужчина, который, предположительно, причастен к расстрелу полицейских в Подмосковье.
Задержание произошло около полуночи. По данным канала «360», который ссылается на Telegram-канала Baza, личность подозреваемого была установлена по ориентировке на мотоцикл, на котором он скрывался с места преступления.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление его причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов.
Ранее подозреваемого в убийстве полицейского заметили на дороге, он направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Правоохранители перекрыли съезд с трассы М10 на М11 и объявили план «Сирена».
В МВД просили водителей, которые находились в момент нападения на полицейских в городском округе Чернологовка, прислать записи видеорегистраторов.