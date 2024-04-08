МИД: Попытка принять Косово в Совет Европы говорит о деградации организации

МИД России назвал попытку принять Косово в Совет Европы свидетельством деградации организации

Tекст: Денис Тельманов

«Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы – ещё одно свидетельство деградации Совета... Авторы этой инициативы легко перешагнули через ключевое положение устава Совета о том, что он создается для цели укрепления единства европейских народов», – приводит заявление МИД России РИА «Новости».

Отмечается, что 27 марта комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии одобрила проект «уставного заключения» на заявку Косово о вступлении в организацию, которая была подана ещё в мае 2022 года. В российском МИДе считают, что таким образом, Приштина сделала «очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы».

Ранее сообщалось, что политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал инициативу вступления непризнанной республики Косово в Совет Европы. Комитет рекомендовал пригласить Косово в членство Совета Европы.

Следующим этапом планируется провести пленарные дебаты и голосование в ассамблее, дебаты пройдут 18 апреля.

Заявка от косовской стороны на членство в ПАСЕ рассматривалась в среду, докладчиком стала греческий депутат Дора Бакоянни. Она занимала должность министра иностранных дел Греции в 2008 году при провозглашении Приштиной независимости от Белграда.















