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В Париже три человека погибли после взрыва и пожара в многоэтажном доме
В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на восьмом этаже девятиэтажного дома на востоке Парижа погибли три человека.
Инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Шаронн в XI округе французской столицы, сообщает ТАСС, со ссылкой на газету Le Parisien.
Отмечается, что местные жители слышали взрыв.
Заместитель главы окружной администрации Люк Лебон сообщил изданию, что в этом доме нет газового оборудования, поэтому природу взрыва еще предстоит установить.
В квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили тела двух человек. Еще один мужчина, запаниковав, выпрыгнул из окна своей квартиры. Медики пытались реанимировать его, однако он скончался на месте от полученных травм.
Жителей дома эвакуировали на время работы экстренных служб. В ближайшие два часа они смогут вернуться по домам. Жителям пострадавшего восьмого этажа власти готовы при необходимости организовать места для ночлега.