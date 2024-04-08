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    «Либеральный консенсус» Запада покинула вторая европейская страна
    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс
    Генсек НАТО увязал «настоящий мир» на Украине с поражением России
    В Подмосковье напали на полицейских, один силовик погиб
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Донецк: Россия не нуждается в переговорах с Украиной
    При атаке ВСУ на белгородское село погибла 18-летняя девушка
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

    10 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Все идеальные сценарии раздела земель Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

    47 комментариев
    8 апреля 2024, 01:00 • Новости дня

    В Париже три человека погибли после взрыва и пожара в многоэтажном доме

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на восьмом этаже девятиэтажного дома на востоке Парижа погибли три человека.

    Инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Шаронн в XI округе французской столицы, сообщает ТАСС, со ссылкой на газету Le Parisien.

    Отмечается, что местные жители слышали взрыв.

    Заместитель главы окружной администрации Люк Лебон сообщил изданию, что в этом доме нет газового оборудования, поэтому природу взрыва еще предстоит установить.

    В квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили тела двух человек. Еще один мужчина, запаниковав, выпрыгнул из окна своей квартиры. Медики пытались реанимировать его, однако он скончался на месте от полученных травм.

    Жителей дома эвакуировали на время работы экстренных служб. В ближайшие два часа они смогут вернуться по домам. Жителям пострадавшего восьмого этажа власти готовы при необходимости организовать места для ночлега.

    7 апреля 2024, 18:43 • Новости дня
    В Подмосковье совершено нападение на группу сотрудников МВД, один полицейский погиб
    В Подмосковье совершено нападение на группу сотрудников МВД, один полицейский погиб
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.

    Нападение произошло вечером 7 апреля. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на мотоцикле, сообщает ТАСС.

    В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Полиция устанавливает личности и местонахождение преступников.

    Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он избил и пытался душить фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.

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    7 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    @ BILD на русском/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг «верит и надеется», что конфликт на Украине завершится в ближайшем будущем.

    Однако, по словам Столтенберга, даже в этом случае НАТО придется долгие годы укреплять обороноспособность Украины, чтобы «сдержать будущую агрессию». Он уверен, что к июлю страны НАТО договорятся о долгосрочном финансировании Киева, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Оценивая вероятность мирного урегулирования, Столтенберг сказал, что не призывает Киев к уступкам. По его мнению, «настоящий мир» возможен только тогда, когда «Украина одержит верх». Столтенберг сказал, что Киеву предстоит самому «решить, на какие компромиссы готова пойти» Украина, а НАТО должно дать Киеву «возможность оказаться в положении, которое позволит получить приемлемый результат за столом переговоров».

    Би-би-си называет высказывания Столтенберга примечательными на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от ведения переговоров с Москвой.

    Напомним, ряд стран Североатлантического альянса отрицательно отреагировали на предложение Столтенберга создать фонд помощи ВСУ в размере 100 млрд долларов.

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    7 апреля 2024, 12:46 • Новости дня
    Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной

    Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, Россия нуждается не в переговорах с Украиной, а в победе, поскольку киевский режим показал, что Украина – террористическое государство, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Запад не верит в победу Украины над Россией, и им она не нужна, а нужно ослабление России любым способом, в том числе и руками Украины.

    Ранее источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.

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    7 апреля 2024, 16:10 • Новости дня
    ВСУ повредили купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
    ВСУ повредили купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции.

    В Telegram-канале станции уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано, передает ТАСС.

    В воскресенье прилеты дронов-камикадзе ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.

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    7 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
    Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.

    Как сказал Кулеба в комментарии газете Financial Times, ВСУ рутинно атакут российские авиабомбы, уничтожающие украинские позиции, передает ТАСС.

    По его словам, от ФАБ нельзя скрыться, а можно только сбить их носитель. Кулеба добавл, что получение истребителей F-16 могло бы улучшить положение в воздухе.

    Ранее в США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500.

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    7 апреля 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой

    Подполье обесточило цех по производству БПЛА и военную часть ВСУ под Одессой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пророссийское подполье в Одессе обесточило украинскую военную часть ВСУ в поселке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой, сообщил координатор николаевского под подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег-одесситов.

    По его словам, подпольщики уничтожили распределительный щит и оставили без света военную часть номер А1620 в поселке Авангард и цех, где шло производство БПЛА в Хлебодарске, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске.

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    7 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»

    Точность ракет «Искандер-М» увеличена по опыту СВО

    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе «Военная приемка» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

    Как отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 ОТРК «Искандер-М», комплекс был оперативно доработан под реалии спецоперации, передает РИА «Новости».

    Он также утвердительно ответил на вопрос ведущего – идет ли речь о повышении точности ракеты.

    Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot.

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    7 апреля 2024, 07:45 • Новости дня
    Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
    Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.

    Оба находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело открыто по статье о халатности в связи с предполагаемым несоблюдением норм пожарной безопасности, из-за которых последствия поджога «Крокуса» террористами могли оказаться тяжелее, передает ТАСС.

    Напомним, очевидцы сообщили, что террористы принесли с собой бензин, облили им кресла и стены, после чего подожгли. В МЧС не стали озвучивать оценки противопожарной системы «Крокуса» до завершения следствия.

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    7 апреля 2024, 15:17 • Новости дня
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ

    В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью CNN заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России являются военными объектами, и география ударов по ним может быть расширена.

    Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.

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    7 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    Убийцу полицейского в Подмосковье заметили на пути в Петербург

    Tекст: Ольга Иванова

    Напавший на полицейских в Ногинском районе Московской области был замечен на пути в Петербург, сообщают Telegram-каналы.

    Как сообщает SHOT, напавший движется по трассе М11 со скоростью 150–200 километров в час. Утверждается, что преступник передвигается на черном мотоцикле без номеров.

    Baza сообщает, что на поиски преступника поднят практически весь личный состав подмосковного МВД.

    Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на двух сотрудников полиции, сообщает ТАСС. На кадрах видно, что место происшествия оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия, изучают улики и документируют все следы преступления.

    На видео также показаны вещи, которые были найдены на месте происшествия: несколько 100-рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, пока не установлено.

    Предварительно, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».

    Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.

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    7 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс

    Трамп рассказал о способности завершить конфликт, заставив Киев уступить Крым и Донбасс

    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев, об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

    В частной беседе Трамп рассказал, что может завершить конфликт на Украине, если он надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».

    Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах.

    Напомним, в Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    Коментарии (20)
    7 апреля 2024, 04:52 • Новости дня
    Зеленский назвал Украину «заложницей» выборов в США
    Зеленский назвал Украину «заложницей» выборов в США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина оказалась заложницей избирательного процесса в США, из-за выборов помощь Киеву стала для США внутриполитическим вопросом, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что поддержка со стороны США «имеет критическое значение». Он полагает, что удастся «получить положительное голосование Конгресса», передает ТАСС.

    Зеленский назвал Украину «заложницей» сложившейся в США ситуации, связанной с тем, что в стране происходит «избирательный процесс» и вопрос поддержки Киева оказался внутриполитическим. «Именно такой невзрослый подход я не понимаю», – сказал он.

    Президент Украины заявил, что у Киева «нет выбора», страна «согласится на любые варианты» помощи, в том числе «на кредитные деньги». Он заявил, что помощь «в кредит сегодня» предпочтительнее «бесплатной через год»

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о помощи Украине в кредит.

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    7 апреля 2024, 05:23 • Новости дня
    Власти Никарагуа решили разорвать дипотношения с Эквадором

    Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Эквадором в ответ на штурм посольства Мексики в Кито

    Tекст: Антон Антонов

    После штурма посольства Мексики в Кито эквадорской полицией решено разорвать дипломатические отношения с Эквадором, сообщило правительство Никарагуа.

    При этом власти Никарагуа заявили об «уважении к любимому эквадорскому народу». Подчеркивается, что народ Эквадора вынужден жить «во времена немыслимой жестокости», передает ТАСС.

    Власти Никарагуа подчеркнули свою «приверженность международному праву и конвенциям», которыми определяются «цивилизованные отношения» между странами. Правительство Никарагуа выразило поддержку Мексике «в любых судебных исках».

    Напомним, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора после того, как полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики и арестовала бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.


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    7 апреля 2024, 19:00 • Новости дня
    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения

    Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада

    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Офису Зеленского надо любой ценой выпросить у Запада деньги на продолжение боевых действий. Поэтому ВСУ стали активнее бить по Запорожской АЭС (ЗАЭС). При этом в Киеве не думают о последствиях таких действий, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате обстрела ВСУ был поврежден купол шестого энергоблока ЗАЭС.

    «Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.

    «На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.

    Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.

    «Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

    Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».

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    7 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    В Госдуме предложили Макрону лично возглавить на Украине французских военных
    В Госдуме предложили Макрону лично возглавить на Украине французских военных
    @ YOAN VALAT/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон должен поступить «по-мужски» и лично возглавить на Украине французских военных, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    Как указал Шеремет, у французского лидера есть возможность поступить «по-мужски». И если Макрону, по словам депутата, так хочется отправить солдат из Франции «на верную гибель», то он должен показать пример и «лично возглавит французский оккупационный корпус», передает РИА «Новости».

    «У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», – добавил он.

    Шеремет отметил, что народ Франции должен попытаться вразумить свои власти, и не допустить «кровопролития, которым так упивается Зеленский».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (7)
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