В Швеции потребовали передать завод Дерипаски в управление властей

Tекст: Дарья Григоренко

Спикер партии по экономическим вопросам Мартин Одаль заявил, что Швеция должна последовать примеру других стран Европы и принять закон о внешнем управлении, который позволит перевести предприятие под контроль шведского государства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отказался комментировать данную инициативу, но выразил готовность ввести санкции против российского алюминия.

Завод Kubal, о котором идет речь, является единственным в Швеции предприятием, производящим алюминий. Его продукция используется в различных отраслях промышленности, включая производство автомобилей, лодок и строительных конструкций. Завод принадлежит компании «Русал», которая, в свою очередь, контролируется Олегом Дерипаской.

Партия центра, выступившая с данной инициативой, не входит в состав правящей коалиции. Она имеет 24 места из 349 в Риксдаге (парламенте Швеции).